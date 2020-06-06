Сомельє бідкаються: У Франції з вина робитимуть антисептики

Як ми вже неодноразово писали, карантин став причиною рекордного падіння продажу геть усього, крім продуктів і предметів першої необхідності. Французьке вино не стало винятком.

Відтак, французькі винороби повинні переробити непродане вино на санітайзери для рук і етанол, щоб звільнити місце для виробництва цього року. Урядове агентство FranceAgriMer заявило, що близько 3 млн гектолітрів вина потрібно перегнати через зниження продажів на карантині.

До теми: Масковий режим у спальні: науковці дали пораду парам по всьому світу

Винороби постраждали через закриття барів і ресторанів у Франції та за кордоном. Експорт у США, який скоротився вдвічі після того, як адміністрація Трампа ввела 25-процентні мита у жовтні минулого року, продовжив знижуватися після спалаху COVID-19.

FranceAgriMer заявила, що з п'ятниці 33 винокурням було дозволено зібрати 2 млн гектолітрів нерозпроданого вина, щоб перетворити його на етанол або водно-спиртовий гель і звільнити місце в льохах виноробів для виробництва цього року. Агентство додало, що виняткова міра була схвалена Брюсселем і Євросоюз фінансуватиме дистиляцію.

З переробленого вина робитимуть санітайзери

Винороби повинні до 19 червня подати заявку на схему і вказати, скільки вина вони хочуть переробити. Їм буде виплачено 78 євро за гектолітр вина з найменуванням, пов'язаним з конкретним регіоном, і 58 євро – без назви.

Спирт, отриманий у процесі дистиляції, буде використовуватися фармацевтичною і косметичною промисловістю, а також для виробництва дезінфікуючих засобів для рук.

Читайте також: Важко заперечувати: Білл Гейтс відреагував на чутки про чипування людей