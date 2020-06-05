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Важко заперечувати: Білл Гейтс відреагував на чутки про чипування людей
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Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс прокоментував звинувачення в намірі чипувати людство через вакцини від коронавірусної інфекції.
Гейтс заявив, що він ніколи не мав ніякого відношення до мікрочипів.
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"Це доволі важко заперечувати, тому що це так нерозумно і дивно", – сказав Білл Гейтс. Він також висловив стурбованість тим, що навіть при винайденні вакцини антивакцинні настрою можуть ускладнити придбання колективного імунітету від коронавірусної інфекції, яка вже забрала життя багатьох тисяч людей по всьому світу. Білл Гейтс закликав владу після розробки ефективної і безпечної вакцини, в першу чергу, поширити її в держави, в яких слабо розвинена система охорони здоров'я.
Як відомо, Білл Гейтс став героєм теорії змови під час пандемії коронавірусу: її прихильники вірять, що засновник американської корпорації нібито будує плани щодо чипування населення планети.
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