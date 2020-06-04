Масковий режим у спальні: науковці дали пораду парам по всьому світу

Безпечний секс тепер асоціюється не лише з презервативами

Пандемія коронавірусу плавно іде на спад, але це не означає, що нам усім слід втрачати пильність. З цією метою науковці дали кілька порад тим, хто веде активне сексуальне життя. Що ж рекомендують учені?

Скоро формулювання безпечний секс асоціюватиметься у нас не лише з використанням презервативів, а й захисних масок. Принаймні на цьому роблять суттєвий акцент учені з Гарвардського університету. Вони наголошують на тому, що такий варіант особливо актуальний тоді, коли партнери не мешкають разом.

До теми: В Англії заборонили парам займатися сексом: причина логічна

Але на цьому поради вчених не закінчуються. Вони пропонують партнерам відмовитися від поцілунків, а також оральних ласк. Не слід забувати й про прийом душу ДО та ПІСЛЯ статевого акту. Миття рук з милом теж ніхто не скасовував. Крім того, науковці пропонують обробляти антисептиком місце, на якому ви займатиметесь сексом (звучить трішки дивно, але це лише пропозиція).

Натомість тим парам, які мешкають разом, займатися сексом простіше та безпечніше. У це свято вірять науковці. Втім, і тут присутній ризик, адже сидіти вдома цілодобово неможливо.

Учені закликають займатися сексом у масках

А тепер вишенька на торті: учені переконані, що найкращий спосіб уникнути зараження під час сексу – відмовитися від нього. Вони рекомендують до винаходу вакцини обмежуватися мастурбацією.

Ми ж наполегливо не рекомендуємо займатися сексом за допомогою відеодзвінків. На жаль, не всі сервіси можуть забезпечити необхідний захист ваших персональних даних.

Читайте також: Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження