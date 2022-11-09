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Соломія Чубай презентувала новий кліп на пісню "Я тебе згадую", яка про всіх нас зараз
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Співачка Соломія Чубай презентувала новий кліп на пісню "Я тебе згадую" з проєкту "POETY. Діалог поколінь". Автором слів композиції став Юрко Покальчук, мелодію написала Соломія Чубай, аранжування та музика – хлопців, які грають з виконавицею.
Зйомки кліпу відбувалися ще до повномасштабного вторгнення. Міста не бомбили ракетами й всі планували собі мирне життя та помагали військовим на сході. В той час Соломія Чубай малювала наживо картину спеціально для кліпу. По завершенні роботу було відправлено на виставку у Київ, де вона пережила усі бомбардування.
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Варто відзначити, що від 24 лютого колеги Соломії активно працюють на перемогу та допомагають ЗСУ.
Для кожного ця пісня щось символізуватиме. Для когось – це пошук кохання, для когось – Бога, а ще для когось – самого себе. Зараз багато сімей розділила війна, багато закоханих пар… Хтось на фронті, хтось втікав від куль та ракет за кордон, думаю, ця пісня про всіх нас зараз", – поділилася враженнями Соломія Чубай.
Компанія Олександра Главацького (гітара) шиє спальники та термобілизну для військових. Том Луголообі (рояль) – мусив виїхати з маленьким синочком за кордон, втративши дружину. Андрій Кохан (бас-гітара) – служить в ЗСУ артилеристом. Ігор Гнидин (ударні) – грає концерти та збирає кошти для ЗСУ та біженців. Сама Соломія Чубай помагає 28-ій бригаді, яка потопила крейсер "Москва", і дає багато благодійних концертів в Україні та за кордоном, де збирає кошти для ЗСУ. Софія Сливка - бек-вокал – співає благодійні концерти для військових. Симфонічний оркестр INSO-Lviv, диригент Євген Крук та директорка Іоланта Пришляк – від початку війни волонтерять для кількох бригад. Jenny records, Мар'ян Криськув – запис на студії, яка стала прихистком для багатьох музикантів, коли Київ, Харків та інші міста були оточені. Оркестровки – Остап Панчишин – від початку великої війни співає благодійні концерти для Збройних Сил України. Кліпмейкер (відеозйомка та монтаж) – Олександр Кулик – їздить з іноземними журналістами на передову та звільнені території й знімає новини для цілого світу про війну в Україні.
Слухати пісню Соломія Чубай – Я тебе згадую:
Слова пісні Соломія Чубай – Я тебе згадую:
Я тебе згадую
Я тебе вгадую
Я тебе вигадую
Я тебе знаю
(Я тебе не знаю)
Я шукаю тебе в тобі
За завісою сутінків серця
Може світло запалиться
І ти щезнеш
Може день промине
І ми не зустрінемось
Хоч і не знаю це ти чи не ти
Але я шукаю тебе
приспів
За завісою темноти
У натовпі збайдужілому
У собі самому й у тобі
Я шукаю тебе
Чи це справді так
Любитиму цей день
цей вечір Цей час Цей світ
У якому шукаю тебе
Серед тисячі інших облич
може ти насправді є
Тільки шукання не важить
Бо я люблю тебе
Може день промине
І ми зустрінемось
Хоч і не знаю це ти чи не ти
Я люблю тебе…
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