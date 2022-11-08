Ідеально для сексу: KADNAY презентували нову романтично-пристрасну пісню "Станемо тишею"

Гурт KADNAY оприлюднив свою музичну прем'єру, яка чекала свого часу ще з лютого. Нарешті цю композицію почують слухачі. Зануртеся і ви у цю особливу мелодію!

Прем'єра треку "Станемо тишею" від гурту KADNAY відбулася 4 листопада 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайків та схвальних коментарів від слухачів.

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Це був лютий, початок місяця, я тільки закінчив нову пісню і був надзвичайно щасливий тим, яка вона виходить – атмосферна, танцювальна, сильна, наповнена моїми почуттями у кожному звуці. Така, що закриєш очі й полетиш – я таке люблю! На останньому мітингу гурту ми вирішили писати альбом, великий, до десятиріччя колективу. І розпочати цей шлях саме з пісні "Станемо Тишею". Вона мала бути стартом. Зустрілися, думали як подавати матеріал, хотілось свіжо і по-новому, наповнили реліз теплом і любов'ю. І все складалось кайфово. Намітили на 24 лютого прем'єру. Далі всім все зрозуміло... Уже вісім місяців як ця пісня так і стала тишею, бо не було правильного часу, щоб нею поділитись. Хіба що ми так вважали. А чи настане колись той "правильний" час? Думаю, що він прямо зараз. Прямо тут і зараз. Кожної секунди. Для кожного з нас. В кожному погляді, звуці, відчутті, подиху. Життя вчить цінувати миті. А музика цю мить дарує. І так по ланцюжку завдяки вам далі, кожному, у відкрите серце", – коментує фронтмен гурту Дмитро Каднай.

Слухати пісню KADNAY – Станемо тишею:

Слова пісні KADNAY – Станемо тишею:

Лине час наче сон

Лише тиша в унісон

Коли ми з тобою поруч, мила

Лине час наче сон

Я втрачаю горизонт

Я бажаю лише твого тіла

Ти дотиком одним

Ламаєш стіни

Тільки ми, тільки ми, тільки ми, тільки ми є

У всесвіті цілому

І всі слова земні

Хіба потрібні?

Коли ми, коли ми, коли ми, коли ми є

Коли ми станемо тишею

Мама Мія

Я від тебе шаленію

Танемо у темряві повільно

Мама Мія

У тенетах твоїх мрій

Ти моя, а я назавжди твій

Ні, немає жалю

Коли все що віддаю

У твої долоні падає, мила

Ті останні слова

Що залиши вуста

Я малюнками лишив на шкірі

Чорнилами темними

Клубами сірий дим

Танцює в світлі

Пам'ятаєш як ми, тільки ми, тільки ми були

У всесвіті цілому

Лишу тебе собі

Лети на світло

Може там з тобою бейбе

Нарешті станемо тишею

Мама Мія

Я від тебе шаленію

Танемо у темряві повільно

Мама Мія

У тенетах твоїх мрій

Ти моя, а я назавжди твій

Мама Мія

У тенетах твоїх мрій

Ти моя, а я назавжди твій

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