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Ідеально для сексу: KADNAY презентували нову романтично-пристрасну пісню "Станемо тишею"

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Ідеально для сексу: KADNAY презентували нову романтично-пристрасну пісню "Станемо тишею" - фото 1

Гурт KADNAY оприлюднив свою музичну прем'єру, яка чекала свого часу ще з лютого. Нарешті цю композицію почують слухачі. Зануртеся і ви у цю особливу мелодію!

Прем'єра треку "Станемо тишею" від гурту KADNAY відбулася 4 листопада 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайків та схвальних коментарів від слухачів.

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Це був лютий, початок місяця, я тільки закінчив нову пісню і був надзвичайно щасливий тим, яка вона виходить – атмосферна, танцювальна, сильна, наповнена моїми почуттями у кожному звуці. Така, що закриєш очі й полетиш – я таке люблю! На останньому мітингу гурту ми вирішили писати альбом, великий, до десятиріччя колективу. І розпочати цей шлях саме з пісні "Станемо Тишею". Вона мала бути стартом. Зустрілися, думали як подавати матеріал, хотілось свіжо і по-новому, наповнили реліз теплом і любов'ю. І все складалось кайфово. Намітили на 24 лютого прем'єру. Далі всім все зрозуміло... Уже вісім місяців як ця пісня так і стала тишею, бо не було правильного часу, щоб нею поділитись. Хіба що ми так вважали. А чи настане колись той "правильний" час? Думаю, що він прямо зараз. Прямо тут і зараз. Кожної секунди. Для кожного з нас. В кожному погляді, звуці, відчутті, подиху. Життя вчить цінувати миті. А музика цю мить дарує. І так по ланцюжку завдяки вам далі, кожному, у відкрите серце", – коментує фронтмен гурту Дмитро Каднай.

Слухати пісню KADNAY – Станемо тишею:

Слова пісні KADNAY – Станемо тишею:

Лине час наче сон
Лише тиша в унісон
Коли ми з тобою поруч, мила
Лине час наче сон
Я втрачаю горизонт
Я бажаю лише твого тіла

Ти дотиком одним
Ламаєш стіни
Тільки ми, тільки ми, тільки ми, тільки ми є
У всесвіті цілому

І всі слова земні
Хіба потрібні?
Коли ми, коли ми, коли ми, коли ми є
Коли ми станемо тишею

Мама Мія
Я від тебе шаленію
Танемо у темряві повільно
Мама Мія
У тенетах твоїх мрій
Ти моя, а я назавжди твій

Ні, немає жалю
Коли все що віддаю
У твої долоні падає, мила
Ті останні слова
Що залиши вуста
Я малюнками лишив на шкірі
Чорнилами темними

Клубами сірий дим
Танцює в світлі
Пам'ятаєш як ми, тільки ми, тільки ми були
У всесвіті цілому

Лишу тебе собі
Лети на світло
Може там з тобою бейбе
Нарешті станемо тишею

Мама Мія
Я від тебе шаленію
Танемо у темряві повільно
Мама Мія
У тенетах твоїх мрій
Ти моя, а я назавжди твій

Мама Мія
У тенетах твоїх мрій
Ти моя, а я назавжди твій

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