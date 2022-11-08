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Гордій Старух презентував щемливу версію псальма "Голуби", яка неймовірно актуальна нині

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Гордій Старух презентував щемливу версію псальма "Голуби", яка неймовірно актуальна нині - фото 1

Музикант Гордій Старух оприлюднив 31 жовтня свою нову музичну роботу – тужливий псальм "Голуби". Слухайте, як ця композиція звучить в оригінальному виконанні!

Гордій Старух – учасник 11 сезону вокального проєкту "Голос країни", відомий тим, що відроджує українську народну традицію із виготовлення і гри на колісній лірі. Він співак, музикант, мультиінструменталіст, який одночасно грає на колісній лірі, гітарі, ударних та синтезаторі.

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Слухачі залишають схвальні коментарі й ось кілька з них: "Гарно і сумно... Схвилювала пісня до сліз", "Дякую вам за творчість в такі непрості часи. Тримаймося", "Це так щемливо і красиво…", "Це вже далеко не аранжування народного псалма, це ваш псалом. Лірники, кобзарі – сучасні вони, живі, і псалми в них звучать по-сучасному, як живі. Зазвичай, ви співали ці пісні у піст нам, нині війна та суцільний піст...", "Завжди переповнююсь почуттями, коли слухаю нечувані раніше народні пісні" тощо.

Псалми – чи не найменш досліджений жанр в сучасному музикознавстві. Пам'ятаю, колись дуже дивувала та величезна кількість тужливих народних пісень і їх не грати – то була якась своєрідна форма протесту – типу досить ото журбу розганяти й нарікати на важку долю. Але час іде і з ним приходить розуміння: ті пісні, то потужна терапія, що допомагала пережити весь той травматичний досвід, що випадав нашому народу. Ті пісні допомагали відпускати, втирати від сліз обличчя і впевнено йти далі жити. Часом не пропустивши це крізь себе, ми наче прикидаємось самі собі, що все ок і водночас перестаємо жити по-справжньому", – коментує музикант.

Слухати пісню Гордій Старух – Голуби:

Слова пісні Гордій Старух – Голуби:

Летять голуби, летять білії,
Той не голуби, той не білії.

А то янголи-хранителі
До душі, тіла прилітали.

Прилітали, доглядали,
Як душа з тілом прощалася.

Як душа з тілом прощалася:
"Прощай, тіло, тіло грішнеє!

Шо тобі, тіло, в землі пріти,
А мені, душі, на отвєт іти.

Шо тебе, тіло, черва сточить,
А мене, душу, роса змочить.

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