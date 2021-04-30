Солодкоїжка: дивіться трейлер серіалу про хлопчика-оленятка від Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував офіційний трейлер серіалу "Солодкоїжка" ("Sweet Tooth"). Основою для нього став однойменний комікс видавництва DC, який розповідає про хлопчика з оленячими рогами, котрого звати Гес.

Хлопчик живе у постапокаліптичному світі, де в якийсь момент почали народжуватися гібриди людей і тварин, тож вирішує розгадати таємницю свого походження. Дивіться трейлер серіалу на Радіо МАКСИМУМ!

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Шоу спродюсувала компанія Team Downey, заснована актором Робертом Дауні-молодшим і його дружиною Сюзан. У ньому знялися Крістіан Конверт, Нонсо Анозі, Аділь Ахтар і Вілл Форте. У ролі оповідача виступив Джеймс Бролін.

Солодкоїжка – дивіться трейлер нового серіалу від Netflix:

Прем'єра "Солодкоїжки" запланована на 4 червня.

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