На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Солодкоїжка: дивіться трейлер серіалу про хлопчика-оленятка від Netflix
-
- 13
Стрімінговий сервіс Netflix опублікував офіційний трейлер серіалу "Солодкоїжка" ("Sweet Tooth"). Основою для нього став однойменний комікс видавництва DC, який розповідає про хлопчика з оленячими рогами, котрого звати Гес.
Хлопчик живе у постапокаліптичному світі, де в якийсь момент почали народжуватися гібриди людей і тварин, тож вирішує розгадати таємницю свого походження. Дивіться трейлер серіалу на Радіо МАКСИМУМ!
Варте уваги: ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
Шоу спродюсувала компанія Team Downey, заснована актором Робертом Дауні-молодшим і його дружиною Сюзан. У ньому знялися Крістіан Конверт, Нонсо Анозі, Аділь Ахтар і Вілл Форте. У ролі оповідача виступив Джеймс Бролін.
Солодкоїжка – дивіться трейлер нового серіалу від Netflix:
Прем'єра "Солодкоїжки" запланована на 4 червня.
Читайте також: Один з найпопулярніших серіалів Netflix продовжили на другий сезон
-
18:22Цей фрукт може вберегти від переїдання на ніч
-
18:14Гороскоп на 1 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Імена для хлопчиків: повний список гарних та популярних імен
-
17:50Декстер: дивіться новий трейлер продовження популярного серіалу
-
17:43Єлизавета ІІ нагородила бренд секс-іграшок почесним знаком якості
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
17:12В Іспанії створити першу роботизовану руку для приготування паельї: відео
-
16:54Роналду хоче піти з Ювентуса: він доручив агенту знайти новий клуб
-
16:42Учені змогли за допомогою бактерій очистити воду від мікропластику
-
16:21Три важливих продукти, які допоможуть нормалізувати вагу
-
16:09Солодкоїжка: дивіться трейлер серіалу про хлопчика-оленятка від Netflix
-
16:00Імена для дівчаток у 2021 році: сильні, щасливі та гарні імена
-
15:49Рідкісний McLaren за 560 тисяч доларів згорів дотла на заправці: шокуючі фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:24Схудла Ребел Вілсон показала фото в білизні
-
15:00Погода в Україні на Великдень: прогноз на 2 травня
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
-
14:53Погана новина для власників PlayStation 5: S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде для цієї консолі
-
14:31Названо ім'я головної героїні другого сезону шоу Холостячка
-
14:16Ентузіасти зліпили з пластиліну повнорозмірний Bugatti: вражаюче відео
-
14:15ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM
-
14:10Правила акції "МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ 2": ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM
-
14:00Интернет-магазин на облачной CMS
-
13:51Як приготувати паску в мультиварці
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
-
14:15ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM
-
12:204 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня
-
07:19Скільки хвилин на день необхідно приділяти ходьбі
- 29 квітня
-
20:21Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня
- 28 квітня
-
21:46ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями
-
18:30Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні