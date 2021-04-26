Один з найпопулярніших серіалів Netflix продовжили на другий сезон

У Netflix повідомили, що понад 52 мільйонів користувачів подивилися як мінімум дві хвилини серіалу Джіні і Джорджія. Стрімінгова платформа поспішила потішити фанатів серіалу: його продовжать на другий сезон!

Відомо, що автори "Джіні і Джорджії" знімуть 10 нових серій з тривалістю в годину. До своїх ролей повернуться всі головні актори фільму, про це написали у інстаграмі Netflix.

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Серіал Джіні і Джорджія доволі швидко став популярним в мережі і викликав бурю обговорень в соціальних мережах. Не завжди позитивних.

Попри це другий сезон серіалу здається обов'язковим. Поки відгуки про Джинні і Джорджію були неоднозначними, але відгук фанатів в соціальних мережах був виключно позитивним. І, звичайно ж, глядачі відразу ж вхопилися за порівняння зі знаменитими дівчатами Гілмор.

Дивіться трейлер 1 сезону серіалу Джіні і Джорджія:

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