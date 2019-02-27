Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Солістка Freedom Jazz розкрила причину відмови від участі в Євробаченні 2019

  • 756
Жіночий джаз-бенд Freedom Jazz - фото 1
Жіночий джаз-бенд Freedom Jazz

Колектив Freedom Jazz, продюсером якого є Олена Коляденко, посів друге місце в Нацвідборі. Саме дівчат вважали головними кандидатами на участь у Євробаченні 2019 після відмови MARUV, однак джаз-бенд вирішив відмовитися. Іось чому!

Після відмови MARUV представники Суспільного мовника запропонували путівку в Тель-Авів гурту Freedom Jazz. Попри такий шанс, учасниці джаз-бенду теж відмовились їхати на Євробачення 2019.

Це цікаво: Гурт Freedom Jazz відмовився їхати на Євробачення 2019

Як пояснила солітка колективу Софія Павліченко, причина цього рішення полягає в тому, що навколо конкурсу склалась негативна ситуація.

Звісно ж, якби ми були переможцями, то з радістю представляли б Україну. Але люди вибрали артистку MARUV, а ми – просто вимушений вибір. Тому за таких умовах ми не захотіли їхати. Це не те, про що ми мріяли, – наголосила Павліченко.

Після відмови Freedom Jazz найбільше шансів представляти Україну на Євробаченні 2019 мають "бронзові" призери Нацвідбору – гурт KAZKA.

Читайте також: MARUV вперше після скандалу звернулася до фанів

Джерело: te.20minut.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 932
Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
  • 25 лютого, 12:13
  • 555
Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
  • 26 лютого, 13:56
  • 542
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу ОЛЯ