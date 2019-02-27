Солістка Freedom Jazz розкрила причину відмови від участі в Євробаченні 2019

Колектив Freedom Jazz, продюсером якого є Олена Коляденко, посів друге місце в Нацвідборі. Саме дівчат вважали головними кандидатами на участь у Євробаченні 2019 після відмови MARUV, однак джаз-бенд вирішив відмовитися. Іось чому!

Після відмови MARUV представники Суспільного мовника запропонували путівку в Тель-Авів гурту Freedom Jazz. Попри такий шанс, учасниці джаз-бенду теж відмовились їхати на Євробачення 2019.

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Як пояснила солітка колективу Софія Павліченко, причина цього рішення полягає в тому, що навколо конкурсу склалась негативна ситуація.

Звісно ж, якби ми були переможцями, то з радістю представляли б Україну. Але люди вибрали артистку MARUV, а ми – просто вимушений вибір. Тому за таких умовах ми не захотіли їхати. Це не те, про що ми мріяли, – наголосила Павліченко.

Після відмови Freedom Jazz найбільше шансів представляти Україну на Євробаченні 2019 мають "бронзові" призери Нацвідбору – гурт KAZKA.

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