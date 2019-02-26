Слідом за MARUV: гурт Freedom Jazz відмовився їхати на Євробачення 2019

"Срібні" призери Національного відбору на Євробачення 2019 Freedom Jazz слідом за переможницею конкурсу MARUV вирішили відмовитися від боротьби за путівку в Тель-Авів. Дізнайтеся причину!

Жіночий джаз-бенд Freedom Jazz, продюсером якого є Олена Коляденко, опублікував офіційну відмову від участі в Євробаченні 2019. Дівчата із запальною піснею Cupidon стали справжнім відкриттям Нацвідбору, здобувши у фіналі 4 балів від глядачів та максимальні 6 балів від суддів.

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Після скандалу з MARUV саме Freedom Jazz став головним претендентом на роль представника України в Тель-Авіві. Однак, на подив єврофанів, колектив відмовився їхати на Євробачення 2019.

"Дякуємо за вашу підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами! Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам друге місце Національного відбору на Євробачення 2019! Наша головна перемога – це ВИ! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у Нацвідборі... Але щойно ми отримали дзвінок з НСТУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні 2019", – повідомили Freedom Jazz.

Дівчата також зазначили, що зараз на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведуть перемовини про концертні тури на найближчий час. Відтак, тепер найбільш імовірним кандидатом від України є гурт KAZKA, який посів третє місце у відборі.

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