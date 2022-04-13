Соліст Kalush Orchestra розповів, чи піде воювати, якщо отримає повістку

Наразі колектив Kalush Orchestra готується до пісенного конкурсу Євробачення-2022, а також гастролює по світу. Виконавці збирають кошти на потреби України, але готові взяти зброю, якщо потрібно буде воювати.

Про це розповів соліст Kalush Orchestra в інтерв'ю "Слава+". 27-річний виконавець готовий іти воювати, якщо він отримає повістку.

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Уникати мобілізації соліст гурту не буде

Я готовий, тікати не буду точно. Але можу сказати, що я на своєму місці зараз корисніший для країни, ніж там зі стволом буду. Я ж навіть в армії не служив, – зізнався він.

Виконавець додав, що має власну волонтерську організацію. У ній щодня кожен з 35 учасників робить щонайменше 8 добрих справ. Тож за понад місяць війни гурт допоміг багатьом людям.

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Хлопці розповідають, що зводять разом тих, у кого, наприклад, є авто та тих, хто цього потребує. Колектив у волонтерському штабі займається тією роботою, яка не потребує грошей. Мовиться про людський ресурс.

Нагадаємо, що з гурту Kalush Orchestra воювати пішов Килим. Тож у промотурі його замінив Саша Таб з колективу "Сальто назад".

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