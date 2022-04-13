DZIDZIO пояснив, чи потрібно заборонити російську музику

Відомий музикант DZIDZIO поділився думками щодо того, чи варто забороняти російську музику та мову. Виконавець також зауважив, що нормально розмовляти українською в Україні.

Український співак Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO, в ефірі єдиного телемарафону поділився власними роздумами щодо російської музики та культури в Україні. Він наголосив, що українські традиції та пісні варто знати.

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Я думаю, що це нормально. Я думаю, що це нормально поважати свою мову, що це нормально в Україні розмовляти українською мовою. В мене ніколи таких питань і в голові навіть не було. Я виріс на заході України. Я народився тут, мене виховували українськими піснями. Мене бабуся виховала традиціями, веснянками, колядками, щедрівками. Це все треба знати. Ви подивіться, як вони переживають на весь світ, бо їх хтось ображає через їхню мову. Значить це нам треба взяти як на озброєння: українська мова, українська традиція, а те (російське, – ред.) – заборонити, – пояснив DZIDZIO.

Михайло Хома відомий своїм потужним вокалом. Нещодавно він виконав пісню "Марічка", від якої пробігає мороз по шкірі. Запис було створено спеціально для міжнародного благодійного телемарафону #SaveUkraine

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