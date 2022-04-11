Kalush Orchestra прогнозують перемогу з рекордними показниками – ставки букмекерів

Гурт Kalush Orchestra, який представлятиме Україну на Євробаченні 2022, став головною сенсацією промотуру пісенного конкурсу. Європейці високо оцінили український трек.

Відомо, що перші репетиції розпочнуться в Турині 30 квітня. Kalush Orchestra виступатиме під 6 номером у першому півфіналі 10 травня.

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На букмекерських платформах Україні прогнозують перемогу з рекордними показниками у 33%. На це міг повпливати промотур. До 24 лютого Україна посідала 5-те місце. Така стрімка зміна позиції свідчить про те, що український учасник припав до душі європейському слухачу та аудиторії Євробачення. Лідер гурту Олег Псюк поділився, що у Європі музиканти Kalush Orchestra відчувають неймовірну підтримку.

У номері для концертів під час промотуру Kalush Orchestra відмовилися від спецефектів. Натомість на екрані розмістили QR-код, який містить інформацію про варіанти допомоги Україні.

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