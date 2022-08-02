"Солдате": співачка KRISTONKO присвятила нову пісню усім, хто чекає своїх героїв вдома

Українська виконавиця та авторка пісень KRISTONKO презентувала нову пісню. У цій музичній роботі співачка розповіла, як рідні чекають на зустріч. Слухайте пісню-звернення до захисників!

Співачка присвятила цю пісню кожній жінці, дівчині, та доньці, яка чекає свого героя.

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Сила кохання і любові – неймовірна! Пісня присвячена терпінню жінки, її нескінченній любові та вірності своєму солдату. Також усім нашим захисникам, яких вдома чекають другі половинки, діти. Повертайтесь до своїх домівок живими та з перемогою! Слава Україні!", – прокоментувала свою нову музичну роботу KRISTONKO.

Слухати пісню KRISTONKO – Солдате:

Слова пісні KRISTONKO – Солдате:

Приспів:

Любий мій солдате, буду я чекати,

Поки окупантів проганяєш з хати!

Любий мій солдате, буду я чекати

В вишитому платті в українській хаті!

Твої руки – ріки, серце таке велике,

Заплющ повіки, обійму навіки!

Обійму щосили твої губи - хвилі,

Що несуть мене до тебе через милі!

Приспів.

Хай піде вже окупант

Під супровід всіх мемних фраз,

Забере старий сервант,

Та свободу не забрати в нас!

А як дочекаюся свого милого з полів,

Скажу, що пишаюся!

Нароблю йому дочок, синів!

Приспів.

Буду чекати тебе!

Буду кохати тебе!

Буду чекати тебе,

Й тебе, й тебе, й тебе!

Буду чекати тебе!

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