Моє село: Наталя Фаліон та Лісапетний Батальйон презентували нову пісню про місце сили

Українська співачка та керівник гурта "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон оприлюднила нову музичну композицію "Моє село" про свою малу Батьківщину. Слухайте і ви пісню про джерело щастя та батьківський дім!

У пісні "Моє село" Наталя Фаліон розповідає про рідну домівку, а також показує красу природи у відеороботі, яку зняли на цю композицію.

І ще: "Не покинь": гурт Kozak System презентував нову пісню присвячену пам'яті Гліба Бабіча

До вашої уваги ще одна моя нова пісня "Моє село". Це пісня про моє рідне село П'ятничани, що на Поділлі. Маленьке, але надзвичайно мальовниче село. Хочу цією відеороботою поділитись з вами, познайомити зі своїм селом, хай кожен згадай свій рідний край", – коментує Наталя Фаліон.

Слухати пісню Наталя Фаліон та Лісапетний Батальйон – Моє село:

Слова пісні Наталя Фаліон та Лісапетний Батальйон – Моє село:

Моє село на березі Збруча,

Його так ніжно обіймають Товтри,

Його пісні так голосно звучать,

Там небо сине повсяк час, а поле жовте

Моє село – колиска моїх мрій,

Ти заховалось у густому лісі,

Там навесні гудить бджолиний рій

І ластівки живуть у кожній стрісі

Пр: А моє село, ти найкраще в світі,

Стрічка голуба у вінку із квітів,

Тут моя душа, моє місце сили,

Щастя джерело і натхнення крила

Моє село, ти мій маленький рай,

Мій Вавилон, моя священна Мекка

Сідає сонце там за ліса край

І прилітають в рідний дім твої лелеки

Моє село, де батьківський поріг

Завжди притягує мене немов магнітом,

На всіх стежках відбитки моїх ніг,

Цвіте під хатою жасмин, регочуть діти

Пр: А моє село, ти найкраще в світі,

Стрічка голуба у вінку із квітів,

Тут моя душа, моє місце сили,

Щастя джерело і натхнення крила

Моє село – серпневий зорепад,

Осінній шелест листя на стежині,

Духмяне поле і квітучий сад,

І перший сніг на ніжних китицях калини

Моє село – це півні на зорі

Обійми батька, колискова мами –

Це синє небо прямо угорі,

Це жовте поле прямо під ногами

До теми: "Скандал" з курочками: Цибульська ефектно переспівала хіт Тіни Кароль