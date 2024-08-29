Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко

Для любителів свинини пропонуємо неймовірно смачний рецепт. Він точно сподобається вам, та вашим родичам, адже м'ясо получиться соковитим та ніжним.

Рецептом поділилась шеф-кухарка Ольга Рябенко на своїй сторінці у Instagram.

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Свинина чудово поєднується практично з усіма видами фруктів і ягід. Тому, в сезон не відмовляйте собі в різноманітті, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Свиняча вирізка – 2 шт;

Сіль – 1 ч.л;

Перець – ½ ч.л;

Розмарин сушений – 1 ч.л;

Часник сушений – 1 ч.л;

Хмелі-сунелі – 1 ч.л;

Олія – 150 мл;

Масло – 50 г;

Розмарин – 2 гілочки;

Цибуля – 1 шт;

Бульйон (вода) – 200 мл;

Винний оцет – 50 мл;

Мед – 2 ст.л;

Сливи – 8 шт.

Процес приготування:

1. Вирізку нарізати на шматки, товщиною 5 см та притиснути.

2. Змішати всі сухі спеції та додати олію. Замаринувати м’ясо і залишити на 30 хв.

3. На розігрітій сковорідці обсмажити мʼясо з усіх сторін до золотавого кольору.

4. Додати масло та розмарин. Мʼясо прибрати в сторону.

5. Обсмажити нарізану цибулю на тій самій сковорідці. Влити бульйон або воду, винний оцет та мед. Дати випаруватися 10 хв.

6. Повернути мʼясо. Додати половину нарізаних навпіл слив.

7. Накрити кришкою і готувати ще 15 хв. Або поставити до духовки на 200° на 10 хв.

8. Сливи повністю розтушкуються та гарно поєднаються з соусом.

За 4 хв до готовності додати сливи, що залишись.

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