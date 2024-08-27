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Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
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Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у вересні.
Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.
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Сезонні овочі у вересні в Україні та їхня користь
- Помідори. Містять багато вітамінів А, С, К, фолієву кислоту, калій і антиоксидант лікопен, який захищає клітини від ушкоджень і знижує ризик серцево-судинних захворювань.
- Капуста (білокачанна, червонокачанна, броколі, цвітна капуста). Багата на клітковину, вітаміни С і К, фолієву кислоту та антиоксиданти, що сприяють здоров’ю серцево-судинної системи і зміцнюють імунітет.
- Морква. Містить вітаміни А, С, К, калій і антиоксиданти, зокрема бета-каротин, що поліпшує зір, підтримує здоров’я шкіри та знижує ризик розвитку ракових захворювань.
- Буряк. Високий вміст фолієвої кислоти, заліза, калію, а також антиоксидантів, які підтримують здоров’я серця, покращують кровообіг і сприяють детоксикації організму.
- Кабачки та патисони. Низькокалорійні овочі, багаті на вітаміни С, В6, фолієву кислоту і магній. Вони допомагають зміцнити імунітет, покращують травлення та підтримують здоров’я серця.
- Гарбуз. Джерело вітамінів А, С, Е, клітковини, а також антиоксидантів. Підтримує здоров’я очей, шкіри і серцево-судинної системи.
- Перець солодкий. Містить вітаміни С, А, В6, фолієву кислоту, антиоксиданти, що сприяють зміцненню імунітету, покращують зір і підтримують здоров’я шкіри.
Сезонні фрукти у вересні в Україні та їхня користь
- Яблука. Багаті на вітаміни С, К, антиоксиданти і клітковину. Яблука покращують травлення, підтримують здоров’я серця, знижують рівень холестерину і цукру в крові.
- Груші. Джерело вітамінів С, К, мідь і клітковина. Груші покращують травлення, сприяють здоров’ю серця, зміцнюють імунітет і мають протизапальні властивості.
- Сливи. Містять вітаміни С, К, антиоксиданти, калій і клітковину. Сливи покращують травлення, підтримують здоров’я серця і мають м’яку проносну дію.
- Виноград. Джерело вітамінів С, К, антиоксидантів, зокрема ресвератролу, який захищає клітини від старіння, підтримує здоров’я серця і судин, знижує запалення.
- Персики та нектарини. Містять вітаміни А, С, Е, антиоксиданти, клітковину. Вони підтримують здоров’я шкіри, очей, покращують травлення і зміцнюють імунітет.
До теми: Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
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