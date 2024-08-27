Смакує до вечері: курка з рисом в рукаві від Ольги Рябенко

Ділимось новим рецептом ідеальної вечері. Цього разу пропонуємо приготувати курятину з рисом за рецептом від Ольги Рябенко.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась в Instagram рецептом нової страви.

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Ділюсь ідеальним рецептом для тих, хто любить ситні страви з мінімумом зусиль. Поєднання курячих ніжок, ніжного рису та запашних спецій створює неперевершену гармонію смаків, яка обов’язково сподобається всій родині, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Курячі ніжки – 6-8 шт;

Сіль – 2 ч. л;

Копчена паприка – 1 ч.л;

Приправа для курки – 1 ч.л;

Сушений часник – 1 ч.л;

Олія – 60 мл;

Рис (краще Басматі) – 300 г;

Цибуля –1 шт;

Морква – 1 шт;

Помідор – 1 шт;

Часник – 1 шт;

Куркума – 1 ч.л;

Вода – 600 мл;

Рукав для запікання.

Процес приготування:

1. До курячих ніжок додати сіль, перець, копчену паприку, сушений часник та олію.

2. Змішати та залишити маринуватися на 30 хв.

3. В рукав для запікання всипати рис, нарізану цибулю та помідор. Моркву натерти на велику тертку.

4. Додати куркуму, сіль, спеції для курки. Влити воду та ретельно змішати.

5. Викласти ніжки в рукав до рису та покласти часник.

6. Зв’язати, зробити надрізи або проколоти рукав та покласти в форму. Запікати при 180° протягом 1 години.

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