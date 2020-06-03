Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нову монету: як виглядають металеві 10 гривень

  • 82
10-гривнева монета - фото 1
10-гривнева монета / bank.gov

Сьогодні, 3 червня, Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, яка з часом замінить купюри. Це найбільший номінал серед монет на теперішній день.

Нова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром та легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Відзначається, що завдяки більшому діаметру і ребру зі спеціальним великим рифленням українці легко зможуть відрізнити її від монет інших номіналів.

І ще: Монети України 2019 року: Нацбанк представив унікальний колекційний набір

Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нову монету: як виглядають металеві 10 гривень - фото 407822

На новій монеті зображений Іван Мазепа, як і на купюрі. При цьому серед нумізматів пройшли суперечки. Дехто вважає, що там зображений не гетьман Іван Мазепа, а Пилип Орлик – автор першої української Конституції.

Нацбанк планує поки ввести в обіг близько п'яти мільйонів таких монет. Їх розподілять між банками в регіонах. Старі банкноти в 10 гривень також будуть ходити. Їх будуть виводити з обігу поступово. Також з часом зникнуть з ужитку 1, 2 і 5 гривень.

Читайте також: У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році

Джерело: bank.gov
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 11:50
  • 13
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 126
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2346981
Загрузка...
Новини