Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нову монету: як виглядають металеві 10 гривень

Сьогодні, 3 червня, Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, яка з часом замінить купюри. Це найбільший номінал серед монет на теперішній день.

Нова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром та легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Відзначається, що завдяки більшому діаметру і ребру зі спеціальним великим рифленням українці легко зможуть відрізнити її від монет інших номіналів.

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На новій монеті зображений Іван Мазепа, як і на купюрі. При цьому серед нумізматів пройшли суперечки. Дехто вважає, що там зображений не гетьман Іван Мазепа, а Пилип Орлик – автор першої української Конституції.

Нацбанк планує поки ввести в обіг близько п'яти мільйонів таких монет. Їх розподілять між банками в регіонах. Старі банкноти в 10 гривень також будуть ходити. Їх будуть виводити з обігу поступово. Також з часом зникнуть з ужитку 1, 2 і 5 гривень.

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