Монети України 2019 року: Нацбанк представив унікальний колекційний набір

Національний банк України випустив колекційний набір "Монети України 2019 року". У колекцію входять розмінні монети України номіналом 10, 50 копійок, монети номіналами 1, 2, 5 гривень і пам'ятні монети номіналами 10 гривень.

Колекційний набір від Нацбанку "Монети України 2019 року", присвячений військовим, які самовіддано служать Батьківщині та проявляють мужність і стійкість. У набір входять розмінні монети України номіналом 10, 50 копійок, монети номіналами 1, 2, 5 гривень і пам'ятні монети номіналами 10 гривень: "На сторожі життя" (присвячується військовим медикам), "Учасникам бойових дій на території інших держав", "КрАЗ 6322 "Солдат".

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Монети номіналами 10 і 50 копійок виготовлені з низьковуглецевої сталі з латунним покровом, монети номіналами 1 і 2 гривні – з низьковуглецевої сталі з нікелевим покривом та монети номіналами 5 і 10 гривень – зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

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