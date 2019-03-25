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Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео

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Нацбанк випустив нові монети - фото 1
Нацбанк випустив нові монети / unian

Прес-служба Національного банку України (НБУ) з 25 березня 2019 року введе в обіг нові пам'ятні монети номіналом у 5, 20 і 100 гривень.

Випуск таких монет присвятили наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Монети продовжують серію "Духовні скарби України".

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"Монети присвячені події, яка є твердженням великої історичної справедливості, гарантією духовної свободи нашого народу. Томос, текст якого схвалений архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно стверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков", – йдеться у повідомленні.

Монети випустили у трьох номіналах:

  • 5 гривень з нейзильберу, тираж – 75 тисяч штук;
  • 20 гривень зі срібла з локальною позолотою, тираж – 4 тисячі штук;
  • 100 гривень із золота, тираж – 1,5 тисячі штук.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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