Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео

Прес-служба Національного банку України (НБУ) з 25 березня 2019 року введе в обіг нові пам'ятні монети номіналом у 5, 20 і 100 гривень.

Випуск таких монет присвятили наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Монети продовжують серію "Духовні скарби України".

І ще: У Великобританії випустили "космічну" монету в честь вченого Стівена Хокінга

"Монети присвячені події, яка є твердженням великої історичної справедливості, гарантією духовної свободи нашого народу. Томос, текст якого схвалений архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно стверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков", – йдеться у повідомленні.

Монети випустили у трьох номіналах:

5 гривень з нейзильберу, тираж – 75 тисяч штук;

з нейзильберу, тираж – 75 тисяч штук; 20 гривень зі срібла з локальною позолотою, тираж – 4 тисячі штук;

зі срібла з локальною позолотою, тираж – 4 тисячі штук; 100 гривень із золота, тираж – 1,5 тисячі штук.

Читайте також: У Швейцарії показали найдорожчу банкноту в Європі