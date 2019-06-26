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Софія Ротару безкоштовно виступить на Atlas Weekend 2019: коли і де

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Софія Ротару - хедлайнер Атлас Вікенд - фото 1
Софія Ротару - хедлайнер Атлас Вікенд

Незабаром у Києві стартує Atlas Weekend 2019. Традиційно перший день фестивалю буде безкоштовним! Глядачів потішать виступами відомі українські артисти, а хедлайнером вечора стане сама Софія Ротару.

Atlas Weekend запрошує всіх охочих на грандіозне відкриття фестивалю. За традицією, перший день опен-ейру – 9 липня – буде безкоштовним, а зі сцен буде звучати тільки українська музика.

Це цікаво: Дати проведення фестивалю та ціни на квитки Атлас Вікенд

Розпочнеться свято о 15:00, а хедлайнери з'являться на сцені після 21:00. Місце проведення фесту незмінне: Національний експоцентр України (ВДНГ).

Отож, на головній сцені фестивалю виступлять такі українські зірки:

  • MOZGI
  • NK | Настя Каменських
  • DZIDZIO
  • Павло Зібров
  • Alekseev
  • Kyivstoner
  • Артем Пивоваров
  • TamerlanAlena
  • Агонь
  • БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • Злата Огневич
  • Alyosha
  • Laud
  • Ivan Navi
  • NIKITA LOMAKIN
  • ДОРОШ

Не менш цікавих виконавців різних музичних напрямків можна буде почути на інших сценах.

А от хедлайнером вечора стане легенда українського шоу-бізу і золотий голос України – Софія Ротару. 71-річна зірка розпочне свій виступ о 22:20. Відкриття фестивалю Atlas Weekend 2019 в прямому ефірі покаже музичний телеканал М1 – включення з ВДНГ стартують з 15:00.

Розклад на 9 липня - фото 336575

Розклад на 9 липня
Програма на 9 липня - фото 336576
Програма на 9 липня

Нагадаємо, що хедлайнерами Атласу цьогоріч також стали The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher і Сплін.

Читайте також: Програма виступів артистів на всі дні Atlas Weekend 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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