Софія Ротару безкоштовно виступить на Atlas Weekend 2019: коли і де

Незабаром у Києві стартує Atlas Weekend 2019. Традиційно перший день фестивалю буде безкоштовним! Глядачів потішать виступами відомі українські артисти, а хедлайнером вечора стане сама Софія Ротару.

Atlas Weekend запрошує всіх охочих на грандіозне відкриття фестивалю. За традицією, перший день опен-ейру – 9 липня – буде безкоштовним, а зі сцен буде звучати тільки українська музика.

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Розпочнеться свято о 15:00, а хедлайнери з'являться на сцені після 21:00. Місце проведення фесту незмінне: Національний експоцентр України (ВДНГ).

Отож, на головній сцені фестивалю виступлять такі українські зірки:

MOZGI

NK | Настя Каменських

DZIDZIO

Павло Зібров

Alekseev

Kyivstoner

Артем Пивоваров

TamerlanAlena

Агонь

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Злата Огневич

Alyosha

Laud

Ivan Navi

NIKITA LOMAKIN

ДОРОШ

Не менш цікавих виконавців різних музичних напрямків можна буде почути на інших сценах.

А от хедлайнером вечора стане легенда українського шоу-бізу і золотий голос України – Софія Ротару. 71-річна зірка розпочне свій виступ о 22:20. Відкриття фестивалю Atlas Weekend 2019 в прямому ефірі покаже музичний телеканал М1 – включення з ВДНГ стартують з 15:00.

Розклад на 9 липня

Програма на 9 липня

Нагадаємо, що хедлайнерами Атласу цьогоріч також стали The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher і Сплін.

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