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Atlas Weekend 2019: дати проведення фестивалю та ціни на квитки
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Фестиваль Atlas Weekend (Атлас Вікенд) 2019 триватиме у Києві цілих шість днів. На сценах одного з наймасштабніших опен-ейрів України виступлять найвідоміші музиканти з різних країн. Без сумніву, він збере тисячі фанів, хоч і ціни на квитки досить "кусючі".
Atlas Weekend у 2019 році відбудеться на території ВДНГ (Київ). Читайте розклад опен-ейру та актуальну інформацію про вартість квитків.
Дати, коли буде Атлас Вікенд 2019
- Дати фестивалю: 9 (безкоштовний день), 10, 11, 12, 13, 14 липня
- Де: Київ, проспект Академіка Глушкова, 1
- Місце проведення: Національний експоцентр України (ВДНГ)
- Час роботи фестивалю:
Вівторок, 9 липня: 12:00 – 00:00 (вхід вільний)
Середа, 10 липня: 12:00 – 06:00
Четвер, 11 липня: 12:00 – 06:00
П’ятниця, 12 липня: 12:00 – 06:00
Субота, 13 липня: 12:00 – 06:00
Неділя, 14 липня: 12:00 – 06:00
Нагадаємо, що Atlas Weekend 2018 проходив на тому ж місці, тож якщо ви були на фесті минулоріч – вам буде легше зорієнтуватися.
Як дістатися до ВДНГ (станція метро – "Виставковий центр"):
- Від аеропорту Бориспіль (КВР) – маршрутне таксі № 322 до станції метро "Харківська", далі – на метро до станції "Виставковий центр".
- Від центрального залізничного вокзалу – маршрутне таксі № 458, № 726.
- Від залізничного вокзалу "Південний" – маршрутне таксі № 507.
- Від центрального автовокзалу – маршрутне таксі № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки "Експоцентр".
- Від Кільцевої дороги – автобусом № 56, маршрутними таксі № 56, 461
Ціни на квитки Atlas Weekend 2019
Найочікуваніший фестиваль літа не мине без приємних сюрпризів! За традицією вхід у перший день Атлас Вікенду, який цього року припадає на 9 липня, буде абсолютно безкоштовним. Відкриють опен-ейр українські артисти: ONUKA, СКАЙ, KARNA та інші.
Вхідні квитки на наступні дні фесту будуть платними. При цьому ви можете придбати квитки на один день Atlas Weekend або ж абонемент на всі дні. До вашої уваги актуальні ціни.
- СТАНДАРТНИЙ АБОНЕМЕНТ НА ВСІ ДНІ – 2800 ГРН
Абонемент надає право відвідувати фестивальну територію протягом усіх днів Atlas Weekend 2019. За один день заходити/виходити можна до 3-х разів.
- VIP STANDING – 7000 грн
VIP абонемент на всі дні, який дає доступ до критого майданчика поруч із головною сценою, окремого VIP-бару, а також користування парковкою, вбиральнею й окремим входом на фестиваль.
- АБОНЕМЕНТ НА ТРИ ДНІ – 2300 ГРН
Ви можете потрапити на виступи найулюбленіших виконавців, купивши квиток на будь-які три фестивальні дні (10, 11, 12 липня / 11, 12, 13 липня / 12, 13, 14 липня). Радимо ознайомитися з хедлайнерами та обрати найкращий варіант.
- АБОНЕМЕНТ НА ТРИ ДНІ VIP-standing – 5750 ГРН
За ці кошти ви можете відвідати три дні фестивалю (10, 11, 12 липня / 11, 12, 13 липня / 12, 13, 14 липня) з комфортними VIP-перевагами.
- ВХІДНИЙ КВИТОК НА 10 ЛИПНЯ – 1150 ГРН
У цей день виступлять The Black Eyed Peas, Little Big, Tom Odell, ATB, Netta, Tom Walker, 5nizza та інші.
ВХІДНИЙ КВИТОК НА 11 ЛИПНЯ – 1150 ГРН
У четвер розважати глядачів будуть The Chainsmokers, Everlast, The Vaccines, Курган & Agregat та інші.
ВХІДНИЙ КВИТОК НА 12 ЛИПНЯ – 1150 ГРН
Хедлайнери цього дня – СПЛИН, Сергій Бабкін, Ляпис-98, Один в каное та інші.
- ВХІДНИЙ КВИТОК НА 13 ЛИПНЯ – 1150 ГРН
На сценах виступлять A$AP Rocky, Tommy Cash, Our Last Night, Монеточка, Пошлая Молли та інші.
- ВХІДНИЙ КВИТОК НА 14 ЛИПНЯ – 1150 ГРН
Ліам Галлахер, The Hardkiss, alyona alyona, Друга ріка та інші закриють фестиваль.
Також можна обрати тільки нічні квитки, які дають доступ на фестивальну територію з 23:00 до 6:00. Їхня вартість становить 450 грн.
Купити квитки можна в касах Atlas Weekend 2019, оформити онлайн (з врахуванням сервісного збору), також діє послуга доставка в регіони.
Також, окрім квитків на виступи артистів, ви можете придбати квиток КЕМПІНГ на всі дні фестивалю за 500 грн. У ціну входить користування душовими і туалетами, камери зберігання особистих речей, точки для підзарядки девайсів, лаунж-зона та місця для приготування їжі, огороджена територія з охороною. Поселення можливе 9-го липня з 12:00, виселення – 15-го липня до 15:00.
Читайте також: Програма і розклад виступів артистів на всі дні Atlas Weekend
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