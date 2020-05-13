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Софі Тернер вагітна: нові фото зірки Гри престолів здивували фанатів

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Софі Тернер вагітна - фото 1
Софі Тернер вагітна / @formerlymiked

Відома акторка Софі Тернер опинилась у списку вагітних зірок, і це підтвердили свіжі фото зірки на прогулянці!

Карантин прочинив завісу навколо життя багатьох зірок, однак саме тема дітей виявилась найпопулярнішою для знаменитостей. Нещодавно щасливими татусями стали Руперт Грінт, якого досі називають Роном з "Гаррі Поттера", а також Ілон Маск, який обрав для сина доволі дивне ім'я. Також стало відомо про вагітність моделі Джіджі Хадід, а тепер до цього списку додалась і акторка Софі Тернер.

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Про вагітність зірки "Гри престолів" вже кілька останніх місяців ходили чутки, однак недавні знімки папараці підтвердили їх. На свіжих фото Софі Тернер гуляла разом з чоловіком Джо Джонасом. Неозброєним оком помітно, що чорний колір не приховав животик білявки. Така новина змусила фанатів радіти, а також обдумувати, чи буде якось пов'язане ім'я дитини з відомим серіалом, який приніс Софі славу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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