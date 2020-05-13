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Коронавірус Карантин

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину

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Роберт Паттінсон показав свої карантинні будні - фото 1
Роберт Паттінсон показав свої карантинні будні

Актор Роберт Паттінсон, який мав з'явитися у новому "Бетмені" режисера Метта Рівза (через пандемію прем'єру фільму відклали на осінь 2021 року), став героєм річного випуску американського GQ. Для обкладинки він знявся самостійно, перебуваючи на карантині вдома.

Роберт проводить самоізоляцію у Лондоні разом зі своєю дівчиною Сьюкі Уотерхаус. З журналістом він спілкувався телефоном. Для журналу актор знімав себе на таймер і робив селфі у дзеркалі.

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В інтерв'ю Паттінсон розповів, як переживає карантин, що робить на самоізоляції, а також про роль у "Бетмені" і "Доказі" Крістофера Нолана.

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403845

Також він приготував пасту по фейс-тайму (його власний винахід – Piccolini Cuscino, або "маленька подушечка"; шкода, що немає відео, де він під час готування розплавив гумову рукавичку і підірвав страву, відправивши її у мікрохвильовку в фользі) і зізнався, що любить їсти як дика тварина. Наприклад, додати табаско в консервований тунець і їсти прямо з бляшанки.

Пропонуємо насолодитися кадрами, які Роберт зробив для нового номера GQ:

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403833

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403834

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403835

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403836

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403837

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403838

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403839

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403840

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403841

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403842

Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину - фото 403843

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Джерело: GQ
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