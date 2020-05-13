Зірка Сутінків зняв себе для обкладинки GQ: ефектні кадри з карантину

Актор Роберт Паттінсон, який мав з'явитися у новому "Бетмені" режисера Метта Рівза (через пандемію прем'єру фільму відклали на осінь 2021 року), став героєм річного випуску американського GQ. Для обкладинки він знявся самостійно, перебуваючи на карантині вдома.

Роберт проводить самоізоляцію у Лондоні разом зі своєю дівчиною Сьюкі Уотерхаус. З журналістом він спілкувався телефоном. Для журналу актор знімав себе на таймер і робив селфі у дзеркалі.

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В інтерв'ю Паттінсон розповів, як переживає карантин, що робить на самоізоляції, а також про роль у "Бетмені" і "Доказі" Крістофера Нолана.

Також він приготував пасту по фейс-тайму (його власний винахід – Piccolini Cuscino, або "маленька подушечка"; шкода, що немає відео, де він під час готування розплавив гумову рукавичку і підірвав страву, відправивши її у мікрохвильовку в фользі) і зізнався, що любить їсти як дика тварина. Наприклад, додати табаско в консервований тунець і їсти прямо з бляшанки.

Пропонуємо насолодитися кадрами, які Роберт зробив для нового номера GQ:

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