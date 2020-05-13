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Коронавірус Карантин

Девід Лінч завів Youtube-канал і здивував контентом: відео

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Девід Лінч знімає прогнози погоди - фото 1
Девід Лінч знімає прогнози погоди

Знаменитий режисер Девід Лінч не припиняє дивувати шанувальників. Під час карантину він завів канал на Youtube, де публікує доволі дивні відео.

Відомий американський режисер Девід Лінч, який подарував світу "Твін Пікс", намагається розважатись на карантині, як і більшість людей. На щастя, митець завів не профіль у TikTok, а Youtube-канал під назвою David Lynch Theater, але контент на ньому також дивує.

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Річ у тому, що режисер з 11 травня почав знімати коротенькі ролики з прогнозом погоди. За 30 секунд він розповідає про погодні умови у Лос-Анджелесі. Поки на каналі є два відео і для глядачів залишається таємницею, чи будуть вони виходити регулярно і навіщо взагалі Лінч це знімає.

Відзначимо, що це вже перша така витівка представника незалежного кінематографа, адже ще у 2005 він теж знімав коротенькі прогнози погоди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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