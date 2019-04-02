На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Софі Тернер розповіла про гонорари акторів Гри престолів
-
- 45
Британська актриса і фотомодель Софі Тернер розповіла про гонорари акторів популярного серіалу "Гра престолів". Зірка назвала шалені суми справедливими.
Тернер впевнена, що акторам фантастичного серіалу "Гра престолів" платять відповідно до виконаної роботи. Раніше повідомлялося, що Емілія Кларк і Кіт Харінгтон заробили за зйомки в кожній серії восьмого сезону по 500 тисяч доларів. А сама Тернер і Мейсі Вільямс – по 175 тисяч доларів.
І ще: Гра престолів 8: на відео показали процес створення спецефектів для серіалу
Харінгтон заробляє більше за інших, тому що йому відведена велика сюжетна лінія. В останньому сезоні у нього було 70 нічних зйомок. Тернер має намір боротися за рівні зарплати жінок і чоловіків, вона вже прийняла inclusion rider (статтю в договорі про гендерну і расову різноманітності в кіно) на своїх проектах.
Читайте також: Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
-
21:49Син Міхаеля Шумахера дебютував на Формулі-1: з'явилося відео
-
21:203 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
20:20Падіння блакитного метеорита в небі над Флоридою потрапило в кадр
-
19:51Журналістка зникла з кадру під час прямого ефіру: епічне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 3, 4 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:23Софі Тернер розповіла про гонорари акторів Гри престолів
-
19:15Звонар – 2, 3 серія: дивитись онлайн новий детективний серіал 2019
-
18:52Джастін Бібер влаштував своїм фанатам жорсткий розіграш
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47ООН назвала чисельність населення Землі у 2019 році
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
17:21Аномальний смерч в Малайзії потрапив на відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:01Коли Пасха 2019: дата, якого числа буде Великдень в Україні
-
16:50Автопілот Tesla обманули наклейками на дорозі
-
16:22Оля Фреймут вперше показала підписникам молодшу дочку
-
15:51Месники: Фінал: дивіться новий епічний тизер онлайн
-
15:29Крижане цунамі: туристи опублікували шокуючі кадри з Ісландії
-
15:15Щоб всі так жили: як виглядають багаті собаки в Instagram
-
14:59Гра престолів 8: на відео показали процес створення спецефектів для серіалу
-
14:50Коли Благовіщення в 2019 році: дата свята і традиції в Україні
-
14:44Ці п'ять знаків Зодіаку дуже швидко закохуються
-
14:28Наречені придумали новий тренд замість фати
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
14:15Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур
-
12:16Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
-
10:03Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня
- 01 квітня
-
23:22Найпоширеніші страхи чоловіків і жінок під час сексу
-
21:202 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
-
18:27Гороскоп на 2 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:17До Дня сміху у Google можна знову грати у змійку: як це зробити
-
14:31У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси
-
12:47Прикольні картинки з 1 квітня 2019: смішні листівки, відкритки і фото
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:24Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
13:22Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку