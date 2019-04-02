Софі Тернер розповіла про гонорари акторів Гри престолів

Британська актриса і фотомодель Софі Тернер розповіла про гонорари акторів популярного серіалу "Гра престолів". Зірка назвала шалені суми справедливими.

Тернер впевнена, що акторам фантастичного серіалу "Гра престолів" платять відповідно до виконаної роботи. Раніше повідомлялося, що Емілія Кларк і Кіт Харінгтон заробили за зйомки в кожній серії восьмого сезону по 500 тисяч доларів. А сама Тернер і Мейсі Вільямс – по 175 тисяч доларів.

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Кіт Харінгтон заробляє найбільше

Харінгтон заробляє більше за інших, тому що йому відведена велика сюжетна лінія. В останньому сезоні у нього було 70 нічних зйомок. Тернер має намір боротися за рівні зарплати жінок і чоловіків, вона вже прийняла inclusion rider (статтю в договорі про гендерну і расову різноманітності в кіно) на своїх проектах.

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