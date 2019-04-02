Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Другий тур виборів 2019 Гра престолів

Гра престолів 8: на відео показали процес створення спецефектів для серіалу

  • 8
Як створювали спецефекти для Гри престолів - фото 1
Як створювали спецефекти для Гри престолів / esquire

Творці Гри престолів показали процес створення спецефектів для восьмого сезону на відео. На нових роликах видно, як створювалися дракони, багатотисячна армія і велетні.

Два проморолики були оприлюднені на YouTube-каналі проекту і в загальному набрали понад мільйон переглядів. У відео продемонстровано створення драконів, багатотисячних армій в битві, велетнів і інших видовищних моментів. Також в одному з роликів показана підготовка головних героїв саги до фінального протистояння.

І ще: Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал

Читайте також: Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 477
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1281
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1361436
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз