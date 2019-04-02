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Гра престолів 8: на відео показали процес створення спецефектів для серіалу
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Творці Гри престолів показали процес створення спецефектів для восьмого сезону на відео. На нових роликах видно, як створювалися дракони, багатотисячна армія і велетні.
Два проморолики були оприлюднені на YouTube-каналі проекту і в загальному набрали понад мільйон переглядів. У відео продемонстровано створення драконів, багатотисячних армій в битві, велетнів і інших видовищних моментів. Також в одному з роликів показана підготовка головних героїв саги до фінального протистояння.
І ще: Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
Читайте також: Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
Джерело: youtube
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