Спогади про Собор Паризької Богоматері: реакція зірок на пожежу в Нотр-Дамі

Масштабна пожежа охопила Собор Паризької Богоматері 15 квітня. Вогонь зруйнував частину історичної споруди та знищив видатні пам'ятки мистецтва. Це – втрата не тільки для Франції, а й для усього світу. Відомі українці сумують з цього приводу та згадують свої відвідини Нотр-Даму.

Собор Паризької Богоматері – не лише одна з найвідоміших готичних пам'яток світу, а ще й колиска європейської культури та релігії. Саме в Нотр-Дам де Парі зберігалися справжні християнські реліквії, зокрема терновий вінець Ісуса Христа, який вдалося врятувати. Храм також прикрашали знамениті картини, але великі полотна, на жаль, не вціліли.

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Звістка про пожежу у святині стала шоком для всіх, хто хоча б раз бачив або тільки мріяв побачити собор на власні очі. Українські зірки та політики не залишились осторонь та поділилися своїми спогадами про відвідини Нотр-Даму.

Ірена Карпа, співачка та письменниця

"Нотр-Дам для парижан – неймовірно потужний символ. Навіть якщо ти не католик, не мистецтвознавець і далеко не турист, що хоче селфі на тлі ротонди, тобі дуже боляче дивитися, як палає те, що здавалося вічним. Люди плакали, просто стоячи на набережних і мостах. Католики тихо співали славень Діві Марії – дуже сюрреалістичний момент був, стояти отам серед ночі. А ми говорили про те, що буквально щодня проходили повз – то собаку вигуляти, то на метро, і сприймали Собор як щось, що стоїть непорушне і буде там завжди, щось, на що дивишся боковим зором. Це так прикро – розуміти крихкість мистецтва. Нічого нема вічного, яка б система безпеки не була потужна, які б міцні не були музейні стіни", – написала Карпа, яка проживає в Парижі та була на місці пожежі.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері / gettyimages

Катя Осадча, ведуча

"Тільки сьогодні в інтерв'ю загадувала своє паризьке дитинство і розповідала, що дуже люблю Париж за те, що роками там все стало і незмінно. Але, як виявилося, вже в ті самі хвилини почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі, а в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти, розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... Здавалося, що вид з набережної напроти на Нотр-Дам – вічний, так було 800 років до нас і буде ще стільки ж, як мінімум. Я дуже вірю і сподіваюсь, що вдасться врятувати хоч щось і відновити. Не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче", – поділилася зірка, яка провела дитинство в Парижі.

Юрій Горбунов, ведучий

"Людство щороку втрачає величні пам'ятки архітектури світового масштабу! Безмежно жаль! Собор Паризької Богоматері простояв 800 років", – наголосив чоловік Осадчої.

Ольга Сумська, акторка

"Світ втратив найкрасивіший собор, символ Франції, який надихав не тільки вірян, але й поетів, художників, музикантів, акторів, людей всіх національностей і віросповідань...Цікаво, що собор побудовано в стилі "пломеніючої готики"... Пророче співпадіння. Але! Це не людина, яку неможливо воскресити! Нотр-Дам можливо і потрібно відновити! Ця біда повинна нас об'єднати, всіх цивілізованих людей. Всіх європейців", – заявила Сумська.

Святослав Вакарчук, співак і громадський діяч

"Палає частина цивілізації, не просто пам'ятка культури, архітектури. Люди, бережіть один одного, мир і собори, "собори своїх душ", – процитував слова Олеся Гончара лідер ОЕ.

Христина Соловій, співачка

Зірка також поділилася словами Гончара: "Собори душ своїх бережіть, друзі...Собори душ!".

Гурт ТНМК

"Якось ми знімалися в Парижі в шоу "Ігри патріотів" на ICTV (ніколи не забуду – російська команда чомусь наголошувала, що зйомки відбуваються в Барселоні, навіщо брехати – досі не розумію). І пішли гуляти у вільний день. Біля Нотр-Даму раптом побачили темношкіру дівчину з рюкзаком з логотипом... Федерації футболу України. Запитали. З'ясувалося, що вона з Бразилії, а працює у Дніпрі. Де б ми її ще тоді зустріли?" – поділився спогадами і раритетним фото учасник гурту Фоззі.

Джамала, співачка

"Вчорашні сумні події, пов'язані з Нотр-Дамом, мимоволі нагадали про мою поїздку в Париж.

Це було рівно 4 роки тому – у квітні 2015. У Париж я вирушила з важливою місією – представляти французькій публіці фільм "Поводир" в рамках "Днів українського кіно". На пам'ять залишилися фото і враження, якими я поділилася з журналістами: "... про сам Париж можна говорити годинами. Я багато ходила пішки, жадібно вдивлялася в місто, боялася щось пропустити, не помітити. Я – лінивий турист, задовольняються тим, що бачу, не вчитуючись в путівники. В цьому є свій кайф, ти сприймаєш красу в чистому вигляді, не відволікаючись на додаткову інформацію. Вражаюче, як легко в Парижі народжується красиве". А зараз можна сказати: "як легко його втратити", – наголосила Джа.

Володимир Остапчук, ведучий

"Мій брат живе у Франції. Каже, що це величезна трагедія для всіх французів. Люди збираються в церквах і на площах. По всій країні б'ють дзвони. Почався ж Страсний тиждень. При цьому в кафе навпроти Собору відвідувачі спокійно п'ють пиво і знімають селфі на тлі палаючої будівлі. 9 годин боротьби, вогонь загасили. Собор простояв майже 850 років", – підсумував Остапчук.

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