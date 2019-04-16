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Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі
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15 квітня в Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері – головний собор Франції й один з найвідоміших готичних храмів Європи. Пожежа вже ліквідована, однак вона зруйнувала дах і шпиль споруди. Розповідаємо історію та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі.
Собор Паризької Богоматері входить в десятку найдавніших і найважливіших готичних соборів Західної Європи. Він був побудований в XII-XIV століттях в столиці династії Капетингів. У той час величний храм не був власністю короля чи влади, а місцем, де служив єпископ Парижа. Сам же єпископ Парижа – це навіть не архієпископ, він підпорядковувався Сансу, зараз невеличкому місту.
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Не дивно, що навколо Парижа є собори, мабуть, більш значущі, якщо зважати передусім на архітектуру та статус. Реймс і Шартр у чомусь важливіші, Страсбург у чомусь оригінальніший, Бове і Ам'єн вищі, Руан і Бурд теж прекрасні. Однак саме Нотр-Дам є особливим.
Особливе значення Париж отримав в XIII столітті, коли, по-перше, зміцнилася влада короля, а по-друге, Людовик IX Святий привіз терновий вінець Ісуса. Ця християнська реліквія зберігалася в Константинополі. У 1240-му, коли Людовик готувався до хрестового походу, влада в Константинополі належала родичам французького короля. У них були фінансові труднощі, тож вони заклали терновий вінець венеціанцям. Натомість король Франції викупив цю святиню разом із низкою реліквій, пов'язаних із земним життям Христа.
Терновий вінець приїхав до Парижа, і для нього в 300 метрах від собору Паризької Богоматері побудували каплиця Сент-Шапель. У той же самий час Нотр-Дам активно добудовувався. Він був, судячи з усього, весь білий – того ж кольору, що до пожежі 15 квітня 2019-го був і фасад. Уже в XIX столітті терновий вінець переїхав в Нотр-Дам.
У пожежі вдалося врятувати терновий вінець Ісуса Христа, вівтар, туніку святого Людовіка та кілька картин. Уцілілі реліквії перевезуть до Лувру.
Ще однією особливістю Собору Паризької Богоматері є троянди в трансепті. На фасадах над південним і північним входами – найбільші готичні троянди Франції, близько 13 метрів в діаметрі. При цьому оригінальних вітражів там відносно небагато.
У XIX столітті була проведена реставрація собору, під час якої добудували шпиль (він обвалився у пожежі). Зрозуміло, що Нотр-Дам постраждав і від часу, в тому числі від революцій, найбільше від найпершої – Великої Французької революції. Тоді з нього знесли всі статуї з коронами, тому що революціонери бачили в них зображення королів. Потім частина цих голів, на щастя, була знайдена – вони стоять у Клюні.
Зараз Нотр-Дам є не тільки пам'яткою архітектури, а й одним із головних центрів європейської цивілізації. Це місце, у якому, починаючи з часів Людовика Святого, зберігаються найважливіші християнські святині. Тому пожежа в історичній будівлі так вжахнула увесь світ, а не лише французів.
Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що держава спільно з благодійниками відновить собор Нотр-Дам. На щастя, стіни храму вціліли, але дах та шпиль доведеться повністю відбудувати.
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