Сніг з градом: в мережі показали наслідки негоди на Великдень

Негода в Україні принесла не тільки рясні дощі, а й град і сніг. У деяких районах опади значно підтопили домашні господарства і перетворили вулиці у вируючі водні потоки. Найбільше дісталося Тернопільській області. У мережі показали фото і відео наслідків стихії.

Так, співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області розповіли, що ввечері на Великдень в регіоні було підтоплено 34 домогосподарства. Також в області потоки дощових вод ускладнили проїзд на дорогах. Шквальний вітер валив дерева.

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Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook фото з траси Тернопіль-Львів біля села Озерне. На знімках показано, як сніг щільно припорошив дорогу. Також на кадрах видно й великий град.

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