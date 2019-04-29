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Сніг з градом: в мережі показали наслідки негоди на Великдень

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На Тернопільщині випав сніг - фото 1
На Тернопільщині випав сніг / Facebook

Негода в Україні принесла не тільки рясні дощі, а й град і сніг. У деяких районах опади значно підтопили домашні господарства і перетворили вулиці у вируючі водні потоки. Найбільше дісталося Тернопільській області. У мережі показали фото і відео наслідків стихії.

Так, співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області розповіли, що ввечері на Великдень в регіоні було підтоплено 34 домогосподарства. Також в області потоки дощових вод ускладнили проїзд на дорогах. Шквальний вітер валив дерева.

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Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook фото з траси Тернопіль-Львів біля села Озерне. На знімках показано, як сніг щільно припорошив дорогу. Також на кадрах видно й великий град.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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