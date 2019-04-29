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Названа українська дорога, яку планують зробити платною

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Траса Київ-Одеса - фото 1
Траса Київ-Одеса / 112 Украина

Ділянка траси Київ-Одеса незабаром стане платним. Плату за проїзд планують ввести вже в грудні 2019 року.

Укравтодор планує ввести плату за проїзд по трасі М-05 Київ-Одеса. Платним проїзд планують зробити по автобану на ділянці від Кільцевої дороги Києва до міста Біла Церква.

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Відповідне рішення планують закріпити договором з київською компанією "Науково-виробнича фірма Мостопроект", яка виграла тендер на проведення робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва концесійної автомобільної дороги Київ-Біла Церква. Про це повідомили на офіційному сайті державних закупівель та тендерів Prozorro.

Зазначено, що вартість розробки документації становить 5 мільйонів 400 тисяч гривень. При цьому первинна цінова пропозиція компанії склала трохи більше 7 мільйонів гривень. Згідно з календарним планом, компанія Мостопроект зобов'язується надати техніко-економічне обґрунтування будівництва концесійної дороги до кінця грудня 2019 року.

Вартість розробки документації становить 5 мільйонів 400 тисяч гривень - фото 324471
Вартість розробки документації становить 5 мільйонів 400 тисяч гривень

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Джерело: kyiv.depo.ua
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