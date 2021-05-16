На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сніданок для чемпіонів: найкорисніші продукти для вашого здоров'я
-
- 21
Спеціалісти розповіли, яким продуктам слід віддавати перевагу під час першого прийому їжі за день, щоб зміцнити організм і наблизитися до довголіття.
Сніданок сприяє метаболізму. Якщо не їсти вранці, то активність буде знижена. Якщо регулярно пропускати сніданок, це може привести до погіршення пам'яті і здатності концентруватися. Сніданок залежить від того, яку ви плануєте фізичну активність, пише elle.
Це цікаво: ТОП-3 корисних та смачних альтернатив цукру
Багато дієтологів називають сніданок "важливим паливом", що допомагає набратися енергії з ранку і на весь день. "Дуже важливо з'їсти поживний сніданок, який буде живити ваш ранок і налаштовувати вас на успіх до кінця дня, – говорять дієтологи, – Намагайтеся включати у свій ранковий раціон білки, клітковину і трохи корисних для серця жирів".
На сніданок багато хто віддає перевагу яєчні, бутербродам, каші або сирникам. Ці страви є простими в приготуванні, але доволі поживними: для того, щоб наситити організм зранку.
- Сніданок для чемпіонів: вівсяна каша на молоці, омлет з сиром, бутерброд з висівкового або чорного хліба з відварним курячим м'ясом і зеленню, фрукти – яблуко, апельсин або банан.
- Сніданок для працівників розумової праці: сир, пластівці з молоком, йогурт, фруктовий салат, варені яйця.
І ще: Медики нагадали про користь полуниці
-
09:55Погода в Україні 16 травня: від дощів до спеки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
-
08:47Тоні Хоук розповів про переваги електричного Mercedes-Benz EQT: відео
-
08:18Сніданок для чемпіонів: найкорисніші продукти для вашого здоров'я
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
21:1516 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Трекер Apple AirTag можна використовувати для відстеження посилок
-
20:18Електричний кросовер Porsche Macan показали в дії: відео
-
19:46Як прослуховування музики впливає на вподобання в їжі: цікаве дослідження
-
19:19У мережі показали концепт футуристичного iPhone з монобровою назовні: відео
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
18:15Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Співробітники NASA виконали морську пісню про космос: кумедне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:17Hyundai Nexo встановив світовий рекорд дальності ходу автомобілів на водні
-
16:48Мешканець Флориди врятував свого цуцика, якого у ставок затягнув алігатор
-
16:18Три позашляховики з пробігом, які цінують за надійність
-
15:49Netflix випустить серіал про юність королеви Шарлотти з Бріджертонів
-
15:26Перед самим фіналом: на Холостяк-11 повернулася ексучасниця шоу
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
14:32Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде
-
14:16Компанія Enabot представила робота, який може гратися з дітьми та домашніми улюбленцями
-
13:44Відмова від бюстгальтера: медики пояснили, як це впливає на стан грудей
-
13:15Анна Болейн: дивіться трейлер серіалу з Джоді Тернер-Сміт
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
13:05Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
12:18Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
09:45Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
-
08:13Чому одні люди люблять каву, а інші – ні: цікаве пояснення науковців
- 14 травня
-
20:22Учені назвали дієту, яка допомагає побороти стрес без шкоди для здоров'я
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
07:14Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію
- 13 травня
-
19:50Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
-
11:55Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня
- 12 травня
-
21:4910 несподіваних фактів про ерекцію, які повинен знати кожен чоловік
-
18:52Три прості тести, які допоможуть перевірити ваш стан здоров'я
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків