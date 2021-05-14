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ТОП-3 корисних та смачних альтернатив цукру
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Всі дієтологи, гастроентерологи та дерматологи рекомендують насамперед прибирати з раціону цукор. Сподіваємося, ці натуральні цукрозамінники припадуть вам до смаку.
Цукор шкідливий для фігури і здоров'я зубів, а штучні підсолоджувачі часом більш калорійні за звичайний рафінад. Щоб відмова від цукру на користь стрункості стегон не стала трагедією, ми пропонуємо перейти на натуральні цукрозамінники. Детальніше про них пише cosmo.
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- Цілісний тростинний цукор є найпростішим варіантом заміни білого цукру, і при його використанні можна підтримувати в рецепті ті ж пропорції, не помічаючи важливих змін смаку. Тут можна згадати і про стевію, вона найчастіше застосовується у харчуванні в Мексиці. Вона має дуже високий ступінь підсолоджування, а також багатьма властивостями, корисними для здоров'я.
- Мед це смачна й поживна їжа, яка дає нам багато енергії і життєвих сил, а також зміцнює імунітет. Але його небажано додавати в десерти з термічною обробкою. Також мед є алергенним продуктом, тому заборонений алергікам.
- Кленовий сироп і сироп агави мають велику поживну цінність. За смаком трохи нагадують карамель, і підійдуть не тільки для поливу на млинці, а й як підсолоджувач всередину тіста.
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