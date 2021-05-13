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Медики нагадали про користь полуниці

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Полуниця - фото 1
Полуниця / pinterest

Полуниця, мабуть, найулюбленіша ягода у багатьох людей. Її обожнюють і діти, і дорослі. І це не випадково, адже вона солодка, соковита і ароматна: до того ж дуже корисна.

Покращення зору

Стиглі червоні ягоди полуниці корисні не тільки для пам'яті, а й для зору. Численні дослідження підтверджують, що щоденне вживання полуниці запобігає розвитку макулярної дегенерації сітківки ока, катаракти, сухості очі, сліпоти, а також інших проблем, пов'язаних з віковими змінами тканин, пише ivona.bigmir.

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Чудове джерело фолієвої кислоти

Полуниця по праву вважається одним з найцінніших джерел фолієвої кислоти. А як вже відомо, нестача цієї речовини в організмі може збільшити ризик розвитку атеросклерозу, захворювань серцево-судинної системи, що підвищує шанс зіткнутися з когнітивними порушеннями у пізньому віці.

Користь для фігури

По-перше, солодка ягода низькокалорійна. На 100 грамів припадає всього лише 33 кілокалорій, які, до слова, спалюються за якихось там кілька хвилин активного бігу. По-друге, вона має низький глікемічний індекс, а значить, запобігає накопиченню жирів. По-третє, містить речовини, які сприяють спалюванню жирів.

Насичує організм вітаміном С

Всього в 150 грамах полуниці міститься понад 100% рекомендованої дози вітаміну С. Вважається, що аскорбінова кислота ефективна для зменшення хронічних запалень в організмі і регулювання рівню поганого холестерину.

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