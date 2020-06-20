На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Smother: слухайте нову пісню Nirvana, створену штучним інтелектом
-
- 15
Автор YouTube-каналу Funk Turkey створив нову пісню групи Nirvana за допомогою штучного інтелекту. Трихвилинний трек Smother – це композиція, створена з наявних текстів групи у генераторі текстів.
Наприклад, там є такі рядки, як "Я міг би з'їсти твою коробку для їжі в формі серця" (I could eat your heart-shaped box for food), "Гей, зачекай! У мене є комар!" (Hey, wait! I got a mosquito!). У них вгадуються тексти з пісень Heart-Shaped Box, Smells Like Teen Spirit і Where Did You Sleep Last Night, яка також відома як In the Pines.
Слухайте також: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Липень: слухайте нову ліричну пісню, яка проймає до мурах
"Усю музику і вокал я записував і зводив на своїй кухні. Мені в цьому допомагали дешева червона гітара, поганий мікрофон і програма ProTools", – розповів автор, додавши, що йому довелося використовувати комп'ютерні барабани.
Nirvana – Smother, слухайте пісню, створену штучним інтелектом:
"Я знаю, що Дейв Грол ненавидить комп'ютерні барабани, але це краще, що у мене є... Вибач, Дейв. Я все ще люблю тебе", – написав він, звертаючись до барабанщика Nirvana.
Раніше Funk Turkey уже публікував подібні треки, засновані на піснях AC/DC (яку він перейменував в AI/DC), Red Hot Chili Peppers (у його версії Red Bot Chili Peppers) і Nickelback (Nickelbot).
Читайте також: River in the Sky: популярна співачка Duffy випустила новий сингл
-
19:19Чоловік намагався перевезти джакузі за допомогою Porsche, але щось пішло не так
-
19:00Сонячне затемнення 21 червня: коли і де дивитись на Вогняне кільце в Україні
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 17 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
18:00Гороскоп на 21 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:43Smother: слухайте нову пісню Nirvana, створену штучним інтелектом
-
17:11У мережі показали шкідьні фото Джіджі та Белли Хадід: зовсім не змінились?
-
16:42Ще одна вагома причина пити каву щодня
-
16:19Які знаки Зодіаку найчастіше виграють в лотерею
-
15:43Боляче дивитися: новенький Volkswagen Polo розбили через кілька секунд після покупки
-
15:13Чому дивитися смішні відео на роботі – правильно
-
14:44Супергеройський файтинг Injustice віддають абсолютно безкоштовно: як отримати
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:43Зірка Формули-1 витратив 1,6 мільйона на авто конкурента
-
13:17Британців закликали рідше стригти газон: ось чому
-
12:44Як захистити смартфон від перегріву влітку
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
11:45Наймодніші купальники літа 2020
-
11:18У польському замку XIV століття знайшли незвичайний сховок
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
10:15Тіна Кароль у брючному костюмі похвалилася фігурою
-
09:51Названо жирні продукти, які насправді їсти корисно
-
09:30Джамала народила другу дитину: найпунктуальніший малюк
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
- 18 червня
-
21:52Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція
-
17:30Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
-
14:00Чи варто панікувати? 5 нових книг про те, як не потонути в морі фейків
-
12:29Вакарчук залишається депутатом: Рада не дозволила йому скласти мандат
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
-
11:46МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's