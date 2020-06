Smother: слухайте нову пісню Nirvana, створену штучним інтелектом

Автор YouTube-каналу Funk Turkey створив нову пісню групи Nirvana за допомогою штучного інтелекту. Трихвилинний трек Smother – це композиція, створена з наявних текстів групи у генераторі текстів.

Наприклад, там є такі рядки, як "Я міг би з'їсти твою коробку для їжі в формі серця" (I could eat your heart-shaped box for food), "Гей, зачекай! У мене є комар!" (Hey, wait! I got a mosquito!). У них вгадуються тексти з пісень Heart-Shaped Box, Smells Like Teen Spirit і Where Did You Sleep Last Night, яка також відома як In the Pines.

"Усю музику і вокал я записував і зводив на своїй кухні. Мені в цьому допомагали дешева червона гітара, поганий мікрофон і програма ProTools", – розповів автор, додавши, що йому довелося використовувати комп'ютерні барабани.

Nirvana – Smother, слухайте пісню, створену штучним інтелектом:

"Я знаю, що Дейв Грол ненавидить комп'ютерні барабани, але це краще, що у мене є... Вибач, Дейв. Я все ще люблю тебе", – написав він, звертаючись до барабанщика Nirvana.

Раніше Funk Turkey уже публікував подібні треки, засновані на піснях AC/DC (яку він перейменував в AI/DC), Red Hot Chili Peppers (у його версії Red Bot Chili Peppers) і Nickelback (Nickelbot).

