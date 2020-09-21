Смог у Києві: приголомшливі фото і відео з Дарницького району столиці

У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа на сміттєзвалищі, через що у місті виник смог. Рятувальники досі працюють на місцях загоряння, а кияни скаржаться на те, що складно дихати. Як виглядає столиця України зараз – дивіться далі.

Внаслідок пожежі на сміттєзвалищі у Дарницькому районі Києва у частині міста втримується значне задимлення та смог. Ще 20 вересня у ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на одному зі звалищ міста, яке сьогодні перекинулась і на торфовища.

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За словами рятувальників, загальна площа загоряння становить майже 2 тисячі квадратних метрів, але відкритого вогню вже немає, тож вогнеборці займаються поливанням осередків тління, щоб повністю ліквідувати пожежу.

Саме через це смог накрив кілька районів Києва, а мешканці скаржаться на неможливість нормально дихати та відчиняти вікна. Також у мережі поширюються фото та відео зі столиці, яка зараз нагадує кадри з апокаліптичних фільмів.

Що робити, коли у місті смог?

Обмежити будь-яке перебування на відкритому повітрі. Особливо, дітям та вагітним жінкам варто відмовитись від тривалих прогулянок;

Не відчиняти вікна, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати вологою тканиною і періодично її змінювати;

Увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

Провести вологе прибирання, не зайвим буде поставити посуд з водою, щоб підвищити вологість повітря;

Більше пити води, для дорослих до 2-3 літрів на день. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

Не влаштовувати прогулянки під дощем, а якщо ж потрапили під дощ, то за першої можливості прийняти душ.

Якщо виникла задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

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