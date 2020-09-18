Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно

  • 80
як вдягатися восени - фото 1
як вдягатися восени

Восени погода змінюється, температура знижується, а ми ще не звикли, що потрібно інакше одягатися. Читайте далі та дізнайтеся, який одяг найкраще підійде під різну осінню погоду.

При виборі одягу на день важливо враховувати декілька факторів: температуру впродовж дня, вітер, опади. Не варто порівнювати погоду з вчорашньою, адже це ні про що не говорить. Також не варто орієнтуватися на людей на вулиці. Ще звертайте увагу, що ранкова і вечірня температура відрізняється від денної.

І ще: 5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися

Як одягнутися в 15 градусів тепла

Зауважте, що є діапазон температури й показники коливаються. Тобто одяг для 13-15ºС та 15-17ºС відрізняється. Умовно є холодні та теплі 15ºС, які передбачає безліч варіантів одягу – від курток до легких водолазок, від штанів до суконь.

Якщо ви плануєте повертатися додому пізно, то візьміть з собою додатково куртку чи кардиган, а якщо виходите зранку, то навпаки одягайтеся так, щоб вдень щось можна було з себе зняти. До слова, шарф – хороший помічник при перепаді температур, а ще він не займає багато місця.

Що одягнути у похмурі 15ºС

Якщо термометр показує 15 градусів, а небо похмуре, хмари, й без сонця, тоді не розраховуйте, що погода буде стабільна. Оберіть теплий одяг, що не продувається. Не забудьте про головні убори, інші аксесуари та парасолю.

Відповідний одяг для холодних 15 градусів:

  • Взуття – кросівки, закриті туфлі, ботильйони.
  • Низ – джинси, штани, спортивні штани. Якщо є вітер, то додатково одягніть колготки 40 ден.
  • Верх – светр, толстовка, водолазка.
  • Верхній одяг – пальто, кардиган, куртка, вітрівка з утепленням.
  • Аксесуари – шапка, шарф, парасолька, тонкі рукавички.
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426133
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426135
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426139
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426144
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426143
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426140

Що одягнути у сонячні 15 градусів

Якщо за вікном яскраво світить сонце, немає вітру, то можете відкласти парасолю і светр. Головний принцип сонячних днів – одягайтеся багатошарово. Це важливо, щоб можна було роздягнутися або утеплитися, коли сховається сонце.

Відповідний одяг для теплих 15 градусів:

  • Взуття – балетки, кросівки.
  • Низ – спідниця. джинси, легінси, лосини, колготки 20 ден.
  • Верх – футболка, трикотажна кофта, водолазка, майка, сукня.
  • Верхній одяг – легка вітрівка, толстовка, шкірянка, джинсова куртка, олімпійка.
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426137
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426134
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426136
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426138
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426141
Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно - фото 426142

До теми: Ці жіночі зачіски зіпсують будь-який образ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 178
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 278
Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
  • 12 вересня, 20:52
  • 774
Загрузка...
Новини