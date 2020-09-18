Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно

Восени погода змінюється, температура знижується, а ми ще не звикли, що потрібно інакше одягатися. Читайте далі та дізнайтеся, який одяг найкраще підійде під різну осінню погоду.

При виборі одягу на день важливо враховувати декілька факторів: температуру впродовж дня, вітер, опади. Не варто порівнювати погоду з вчорашньою, адже це ні про що не говорить. Також не варто орієнтуватися на людей на вулиці. Ще звертайте увагу, що ранкова і вечірня температура відрізняється від денної.

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Як одягнутися в 15 градусів тепла

Зауважте, що є діапазон температури й показники коливаються. Тобто одяг для 13-15ºС та 15-17ºС відрізняється. Умовно є холодні та теплі 15ºС, які передбачає безліч варіантів одягу – від курток до легких водолазок, від штанів до суконь.

Якщо ви плануєте повертатися додому пізно, то візьміть з собою додатково куртку чи кардиган, а якщо виходите зранку, то навпаки одягайтеся так, щоб вдень щось можна було з себе зняти. До слова, шарф – хороший помічник при перепаді температур, а ще він не займає багато місця.

Що одягнути у похмурі 15ºС

Якщо термометр показує 15 градусів, а небо похмуре, хмари, й без сонця, тоді не розраховуйте, що погода буде стабільна. Оберіть теплий одяг, що не продувається. Не забудьте про головні убори, інші аксесуари та парасолю.

Відповідний одяг для холодних 15 градусів:

Взуття – кросівки, закриті туфлі, ботильйони.

Низ – джинси, штани, спортивні штани. Якщо є вітер, то додатково одягніть колготки 40 ден.

Верх – светр, толстовка, водолазка.

Верхній одяг – пальто, кардиган, куртка, вітрівка з утепленням.

Аксесуари – шапка, шарф, парасолька, тонкі рукавички.

Що одягнути у сонячні 15 градусів

Якщо за вікном яскраво світить сонце, немає вітру, то можете відкласти парасолю і светр. Головний принцип сонячних днів – одягайтеся багатошарово. Це важливо, щоб можна було роздягнутися або утеплитися, коли сховається сонце.

Відповідний одяг для теплих 15 градусів:

Взуття – балетки, кросівки.

Низ – спідниця. джинси, легінси, лосини, колготки 20 ден.

Верх – футболка, трикотажна кофта, водолазка, майка, сукня.

Верхній одяг – легка вітрівка, толстовка, шкірянка, джинсова куртка, олімпійка.

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