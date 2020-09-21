Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок

21 вересня в Україну прийде бабине літо, тому можна забути про дощі та похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 вересня, у понеділок, по всій країні втримається сонячна та комфортна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, такий прогноз буде актуальним до кінця тижня.

"Хіба що туманами осінь нагадуватиме, хто тут – головний вже. І ще холодними чи прохолодними ночами. А у денні години очікується +20+26 градусів. У Києві 21-го та по тижню буде сонячно. У понеділок в столиці +22, +23 градуси. Надалі до +25, +26 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 вересня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +21+23

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +22+24

Сімферополь +23+25

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +20+22

Дніпро +21+23

Запоріжжя +21+23

Донецьк +20+22

Луганськ +20+22

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