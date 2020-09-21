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Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 вересня в Україну прийде бабине літо, тому можна забути про дощі та похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 вересня, у понеділок, по всій країні втримається сонячна та комфортна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, такий прогноз буде актуальним до кінця тижня.

"Хіба що туманами осінь нагадуватиме, хто тут головний вже. І ще холодними чи прохолодними ночами. А у денні години очікується +20+26 градусів. У Києві 21-го та по тижню буде сонячно. У понеділок в столиці +22, +23 градуси. Надалі до +25, +26 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 вересня у містах України:

Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок - фото 426452
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +20+22
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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