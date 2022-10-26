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Смішні тварини: відомі 40 фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography

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Смішні тварини: відомі 40 фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography - фото 1

Comedy Wildlife Photography – фотоконкурс у якому визначають найкумедніші кадри з фотополювання на диких тварин у їхньому природному середовищі. Дивіться, які кумедні кадри увійшли у список фіналістів!

Відомо, що голосування завершиться 27 листопада. А 8 грудня вже будуть готові озвучити імена переможців у всіх категоріях та головного комедійного фотографа дикої природи 2022 року.

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Переглянути фотороботи усіх фіналістів можна на ЦЬОМУ сайті.

Смішні тварини: відомі 40 фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography - фото 514899

Смішні тварини: відомі 40 фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography - фото 514900

Смішні тварини: відомі 40 фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography - фото 514901

Смішні тварини: відомі 40 фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography - фото 514898

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