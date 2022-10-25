Як ще назвати негідника: 10 образливих звертань українською

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з незвичними українськими словами. Зробімо їх знову популярними! Вони не лише збагатять ваше мовлення, а й привернуть увагу ваших співрозмовників. Дивуйте близьких та знайомих своєю українською!

Нехай ваш словниковий запас поповниться направду неповторними українськими словами, й ці не виключення! Відтепер сміливо використовуйте їх у своїх розмовах вдома, на роботі, з друзями та незнайомцями. Обговорювати новини стане легше... ;)

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На цей раз поговоримо з вами про лайку, адже досить лаятись російською... українською набагато образливіше!

Падлюка – підла людина, негідник.

– підла людина, негідник. Мерзотник – особа, яка здатна на всіляку підлість, негідник.

– особа, яка здатна на всіляку підлість, негідник. Погань – негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу, презирство.

– негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу, презирство. Виродок – людина, що втратила кращі якості, недолюдок.

– людина, що втратила кращі якості, недолюдок. Покидьок – морально розкладені люди, декласовані, злочинні елементи суспільства, непотріб, негідь, потолоч.

– морально розкладені люди, декласовані, злочинні елементи суспільства, непотріб, негідь, потолоч. Запроданець – продажна людина, той, хто зраджує кого-небудь, що-небудь з корисливою метою.

– продажна людина, той, хто зраджує кого-небудь, що-небудь з корисливою метою. Лайдак – вбога бездомна людина, "без роду й племені".

– вбога бездомна людина, "без роду й племені". Набрід – нікчемні, шкідливі для суспільства люди, які випадково зібралися разом.

– нікчемні, шкідливі для суспільства люди, які випадково зібралися разом. Пришелепуватий – нетямущий, безтолковий, дурний.

– нетямущий, безтолковий, дурний. Плюгавий – той, який викликає зневагу, огиду, непоказний, миршавий.

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