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Як ще назвати негідника: 10 образливих звертань українською
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Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з незвичними українськими словами. Зробімо їх знову популярними! Вони не лише збагатять ваше мовлення, а й привернуть увагу ваших співрозмовників. Дивуйте близьких та знайомих своєю українською!
Нехай ваш словниковий запас поповниться направду неповторними українськими словами, й ці не виключення! Відтепер сміливо використовуйте їх у своїх розмовах вдома, на роботі, з друзями та незнайомцями. Обговорювати новини стане легше... ;)
І ще: Чек-лист справ на осінь: що варто зробити у вересні, жовтні та листопаді
На цей раз поговоримо з вами про лайку, адже досить лаятись російською... українською набагато образливіше!
- Падлюка – підла людина, негідник.
- Мерзотник – особа, яка здатна на всіляку підлість, негідник.
- Погань – негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу, презирство.
- Виродок – людина, що втратила кращі якості, недолюдок.
- Покидьок – морально розкладені люди, декласовані, злочинні елементи суспільства, непотріб, негідь, потолоч.
- Запроданець – продажна людина, той, хто зраджує кого-небудь, що-небудь з корисливою метою.
- Лайдак – вбога бездомна людина, "без роду й племені".
- Набрід – нікчемні, шкідливі для суспільства люди, які випадково зібралися разом.
- Пришелепуватий – нетямущий, безтолковий, дурний.
- Плюгавий – той, який викликає зневагу, огиду, непоказний, миршавий.
Читайте Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!
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