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Як ще назвати негідника: 10 образливих звертань українською

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Говори красиво! / Радіо Максимум

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з незвичними українськими словами. Зробімо їх знову популярними! Вони не лише збагатять ваше мовлення, а й привернуть увагу ваших співрозмовників. Дивуйте близьких та знайомих своєю українською!

Нехай ваш словниковий запас поповниться направду неповторними українськими словами, й ці не виключення! Відтепер сміливо використовуйте їх у своїх розмовах вдома, на роботі, з друзями та незнайомцями. Обговорювати новини стане легше... ;)

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На цей раз поговоримо з вами про лайку, адже досить лаятись російською... українською набагато образливіше!

  • Падлюка – підла людина, негідник.
  • Мерзотник – особа, яка здатна на всіляку підлість, негідник.
  • Погань – негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу, презирство.
  • Виродок – людина, що втратила кращі якості, недолюдок.
  • Покидьок – морально розкладені люди, декласовані, злочинні елементи суспільства, непотріб, негідь, потолоч.
  • Запроданець – продажна людина, той, хто зраджує кого-небудь, що-небудь з корисливою метою.
  • Лайдак – вбога бездомна людина, "без роду й племені".
  • Набрід – нікчемні, шкідливі для суспільства люди, які випадково зібралися разом.
  • Пришелепуватий – нетямущий, безтолковий, дурний.
  • Плюгавий – той, який викликає зневагу, огиду, непоказний, миршавий.
Як ще назвати негідника: 10 образливих звертань українською - фото 514848

Читайте Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!

До теми: Говори красиво: 10 українських слів, які збагатять ваш словниковий запас

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