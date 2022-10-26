Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної українки про війну

Відома акторка та зірка серії фільмів "Пірати Карибського моря" Кіра Найтлі працювала над озвучуванням щоденника української школярки. В аудіоверсії голосом дівчинки стала Кіра Найтлі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Щоденник "Ти не знаєш, що таке війна", автором якого є 12-річна українка, школярка з Харкова Єва Скалецька, відтепер зможуть прослухати закордоном.

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Раніше цей щоденник опублікувало видавництво Bloomsbury, яке отримало відповідні права на аукціоні ще у червні 2022 року. Саме видавці влаштували велику медіакампанію, яка охопила аудиторію читачів у Великій Британії та Ірландії. Були відповідні заходи, радіопередачі, друковані інтерв'ю з Євою Скалецькою.

Незабаром книга вийде українською у видавництві "Vivat".

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