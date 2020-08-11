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Далеко: трейлер серіалу від Netflix про перший політ на Марс
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У мережі з'явилось промо до новенького драматичного серіалу "Далеко" (Away), який покаже всі труднощі першого пілотованого польоту на Марс. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Стрімінгова платформа Netflix потішила любителів фентезі та драми трейлером серіалу "Далеко" (Away), прем'єра якого запланована вже на 5 вересня.
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Сюжет розгортається навколо американської астронавтки Емми Грін. Вона стає капітаном інтернаціональної команди, яка вперше за історію побуває на Марсі. Місія буде дуже важливою для всього людства і займе три роки. Весь цей час астронавти пробудуть далеко від близьких, з власними проблемами, які зовсім не зникають за орбітою Землі.
У головних ролях: двічі оскароносна Хіларі Свонк, Джош Чарльз, Марк Іванір, Таліта Бейтман, Рей Пантакі та інші.
Далеко, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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