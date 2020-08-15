50 відтінків Токіо: дивіться трейлер еротичної драми

У мережі з'явився трейлер драми 50 відтінків Токіо. Як можна здогадатися з назви, у фільмі буде багато еротичних сцен.

Сюжет розповість про європейку, яка живе в японській столиці і працює тренером стюардес. Вдень вона – шановний учитель, а вночі поринає у вир наркотиків і похоті.

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Дійшло до того, що у героїні закрутився небезпечний роман зі злочинцем з якудзи. Чи є у неї шанс повернутися на світлу сторону? Так – якщо вона допоможе знайти зниклу жінку, дуже схожу на неї. Фільм знятий за книгою Кетрін Харнахан Загублені дівчата і готелі любові, письменниця так само виступила сценаристом картини.

У головній ролі – Олександра Даддаріо, що знімалася в екранізації романів про Персі Джексона і таких кінохітах, як Моя дівчина зомбі, Сан-Андреас і Рятувальники Малібу, Чому жінки убивають. Трейлер повідомляє, що 50 відтінків Токіо стануть доступні в західних онлайн-кінотеатрах з 18 вересня.

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