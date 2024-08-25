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Відірватись неможливо: готуймо разом з Ектором піцу з картопельки

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Готуємо разом піцу з картопельки - фото 1
Готуємо разом піцу з картопельки / timolina

Любите експериментувати на кухні? Тоді вам однозначно варто спробувати приготувати піцу з картопельки від Ектора Хіменеса-Браво.

Її рецептом популярний шеф-кухар поділився у своєму інстаграмі. Гайда занотовувати його, щоб потішити себе та близьких смачненьким!

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Рецепт для всіх, хто хоче спробувати оновлену версію найсмачнішої картопельки,
– зазначає Ектор.

Інгредієнти:

  • Картопля – 4 штуки
  • Ковбаски – 70 грамів
  • Моцарела – 150 грамів
  • Кетчуп – 4 столові ложки
  • Олія оливкова – 2 столові ложки
  • Розмарин сухий – 1 чайна ложка
  • Перець чорний мелений – 1 чайна ложка
  • Сіль – 1 чайна ложка

Як приготувати піцу з картопельки: дивіться відео

Спосіб приготування:

  1. Картоплю зварити до готовності. Викласти на пергамент та причавити через ще один лист пергаменту.
  2. Змастити сумішшю олії, солі, перцю та розмарину.
  3. Запікати до рум'яної скоринки 10 – 20 хвилин при 180 °С. Залежить від того, наскільки хрумкою ви хочете картоплю.
  4. Дістати з духовки. Посипати натертим сиром та додати ковбаски.
  5. Запікати ще 5 – 10 хвилин.

Подавати до цієї піци з картопельки ви можете фантастичний сирний соус. Вам однозначно сподобається!

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