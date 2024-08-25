Відірватись неможливо: готуймо разом з Ектором піцу з картопельки

Любите експериментувати на кухні? Тоді вам однозначно варто спробувати приготувати піцу з картопельки від Ектора Хіменеса-Браво.

Її рецептом популярний шеф-кухар поділився у своєму інстаграмі. Гайда занотовувати його, щоб потішити себе та близьких смачненьким!

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Рецепт для всіх, хто хоче спробувати оновлену версію найсмачнішої картопельки,

– зазначає Ектор.

Інгредієнти:

Картопля – 4 штуки

Ковбаски – 70 грамів

Моцарела – 150 грамів

Кетчуп – 4 столові ложки

Олія оливкова – 2 столові ложки

Розмарин сухий – 1 чайна ложка

Перець чорний мелений – 1 чайна ложка

Сіль – 1 чайна ложка

Як приготувати піцу з картопельки: дивіться відео

Спосіб приготування:

Картоплю зварити до готовності. Викласти на пергамент та причавити через ще один лист пергаменту. Змастити сумішшю олії, солі, перцю та розмарину. Запікати до рум'яної скоринки 10 – 20 хвилин при 180 °С. Залежить від того, наскільки хрумкою ви хочете картоплю. Дістати з духовки. Посипати натертим сиром та додати ковбаски. Запікати ще 5 – 10 хвилин.

Подавати до цієї піци з картопельки ви можете фантастичний сирний соус. Вам однозначно сподобається!

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