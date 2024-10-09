Смакуватиме неймовірно: теляча печінка з хрусткою цибулею

Якщо ви шукаєте, що б приготувати на обід або ж навіть на святковий стіл, тоді пропонуємо вам цей рецепт. Він точно сподобається усім членам родини.

Деталі приготування розповіла на своїй сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко у Instagram.

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Печінка – це справжній суперфуд. Тому, сьогодні ділюсь рецептом ніжної телячої печінки, яка дуже швидко готується та ідеально поєднуватися з хрусткою обсмаженою цибулею, яка додає аромату та текстури, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Теляча печінка – 500 г;

Цибуля – 1 шт;

Жовток – 1 шт;

Борошно – 50 г;

Масло вершкове – 30 г;

Сіль, перець – за смаком;

Паприка – 1 ч.л;

Олія для смаження.

Спосіб приготування:

1. Печінку очистити від плівки, порізати тонкими слайсами. Залити молоком та залишити на 30 хвилин.

2. Цибулю порізати напівкільцями. Змішати з жовтком та борошном.

3. Розігріти сковорідку, додати вершкове масло. Смажити печінку з сіллю, перцем та паприкою на сильному вогні постійно помішуючи протягом 8-10 хв

4. Цибулю в клярі обсмажити в сильно розігрітій олії до золотистого кольору.

5. Викласти печінку на тарілку, зверху смажену цибулю.

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