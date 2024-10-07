Розміри вражають: на Драгобраті знайшли велетенського гриба

Нещодавно на території найвищого гірськолижного курорту в Українських Карпатах туристи знайшли величезного гриба. Вага велетня сягає майже три кілограми.

У Закарпатській області, на Драгобраті, туристи виявили гігантського гриба вагою 3 кілограми. Знахідку зробили 2 жовтня, про це пише 24 канал.

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Авторка відео розповіла, що гриб був чистий та без жодного хробака чи іншого шкідника. Також вона показала шапку цього гіганта у розрізі. Гігантський гриб зафільмували на згадку, адже такий важко знайти.

Однак цей велетень не одинокий. На початку жовтня велетенського маслюка знайшли в рівненській області неподалік Хотину.

Цей гриб не став рекордним – минулого року на Волині знайшли велетня вагою 12 кілограмів.

Нагадаємо, що нещодавно у Карпатах випав перший сніг. Сніжило і на Драгобраті – найвищому гірськолижному курорті в Українських Карпатах, який розташований в гірському масиві Свидовець на території Закарпатської області

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