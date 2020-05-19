Смачний і корисний перекус, який захищає серце

Якщо вам дуже хочеться перекусити, але бажання зберегти фігуру не дозволяє пришвидшити повноцінну трапезу, то є простий і корисний варіант. І це звичайний волоський горіх!

Доктор медичних наук у Гарвардській школі громадського здоров'я Марта Гуаш Ферре наголошує, що саме волоські горіхи є чудовим варіантом для перекусу, який не зашкодить фігурі, а також позитивно вплине на роботу серця.

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Чимало досліджень підтвердили той факт, що горіхи здатні захистити від серцево-судинних захворювань. Річ у тому, що вони містять чимало вітамінів А та Е, які дозволяють знизити рівень запалень і шкідливого холестерину в організмі, а також вивести токсини.

Не варто забувати й про те, що волоські горіхи багаті на білки, жири, а також фосфор, магній, кальцій та залізу. Таке комбо допомагає заспокоїтись організму та покращити концентрацію уваги.

Чому корисно їсти горіхи

Звісно ж, не варто забувати, що ідеальна порція горіхів - невелика жменя. Якщо ж з'їсти їх надто багато, то про струнку фігуру можна забути, адже вони доволі калорійні.

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