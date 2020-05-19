Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Скільки людей мастурбують під час роботи вдома: інтимне дослідження

  • 59
Як дорослі розважаються на роботі з дому - фото 1
Як дорослі розважаються на роботі з дому

Карантин через пандемію коронавірусу змусив людей з різних країн світу розпрощатись з офісами та перейти на роботу з дому. Багатьом ще й довелось залишитись в самоізоляції бех партнерів, тож прокастурбація стала доволі звичним явищем.

Зважаючи на те, що мільйони людей по всьому світу зараз працюють зі своїх домівок, а частині з них фактично заборонено мати фізичні контакти з потенційними партнерами, які живуть окремо, то таке поняття як прокастурбація набуло нової популярності.

І ще: У Нідерландах МОЗ порадило одиноким людям знайти друга по сексу

Не важко здогадатись, що прокастурбація – це мастурбація під час прокрастинації. Саме цю тему вирішив дослідити австралійський інтернет-магазин товарів для дорослих Yellow Octopus. Компанія провела опитування понад 1000 осіб зі США, Великобританії, Австралії та Канади, що дізнатись, що ж відбувається "за зачиненими дверима".

Дослідники також запитували, як часто люди п'ють алкоголь, вживають наркотики, проводять відеоконференції у туалеті. Але саме сексуальне розбещення людей дало найцікавіший результат.

via GIPHY

Виявилось, що 35% опитаних чоловіків та 17% жінок зізнались, що мастурбували у робочий час. До слова, тільки чверть з них відчуває провину за це. Звісно ж, найчастіше цим займались люди віком від 18 до 44 років, а далі показники йдуть на спад.

Також чоловік втричі частіше дивляться порно на роботі (33,9%), ніж жінки (11,3%). У компанії Yellow Octopus вважають, що така поведінка насправді допомагає покращити продуктивність, а також знімає напругу та посилює концентрацію. Тобто ефект від мастурбації майже такий самий, як і від сексу.

via GIPHY

До слова, сексом під час віддаленої роботи займались 24% чоловіків та 19% жінок. Тут також простежувалась активність у залежності від віку. Не менш цікавим виявилось і те, що 5,4% опитаних зізнались, що займались сексом у чаті прямо в програмі відеоконференцій, приміром Zoom.

Читайте також: У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)

Джерело: vice
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 176
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1091
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2306481
Загрузка...
Новини