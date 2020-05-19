Скільки людей мастурбують під час роботи вдома: інтимне дослідження

Карантин через пандемію коронавірусу змусив людей з різних країн світу розпрощатись з офісами та перейти на роботу з дому. Багатьом ще й довелось залишитись в самоізоляції бех партнерів, тож прокастурбація стала доволі звичним явищем.

Зважаючи на те, що мільйони людей по всьому світу зараз працюють зі своїх домівок, а частині з них фактично заборонено мати фізичні контакти з потенційними партнерами, які живуть окремо, то таке поняття як прокастурбація набуло нової популярності.

І ще: У Нідерландах МОЗ порадило одиноким людям знайти друга по сексу

Не важко здогадатись, що прокастурбація – це мастурбація під час прокрастинації. Саме цю тему вирішив дослідити австралійський інтернет-магазин товарів для дорослих Yellow Octopus. Компанія провела опитування понад 1000 осіб зі США, Великобританії, Австралії та Канади, що дізнатись, що ж відбувається "за зачиненими дверима".

Дослідники також запитували, як часто люди п'ють алкоголь, вживають наркотики, проводять відеоконференції у туалеті. Але саме сексуальне розбещення людей дало найцікавіший результат.

Виявилось, що 35% опитаних чоловіків та 17% жінок зізнались, що мастурбували у робочий час. До слова, тільки чверть з них відчуває провину за це. Звісно ж, найчастіше цим займались люди віком від 18 до 44 років, а далі показники йдуть на спад.

Також чоловік втричі частіше дивляться порно на роботі (33,9%), ніж жінки (11,3%). У компанії Yellow Octopus вважають, що така поведінка насправді допомагає покращити продуктивність, а також знімає напругу та посилює концентрацію. Тобто ефект від мастурбації майже такий самий, як і від сексу.

До слова, сексом під час віддаленої роботи займались 24% чоловіків та 19% жінок. Тут також простежувалась активність у залежності від віку. Не менш цікавим виявилось і те, що 5,4% опитаних зізнались, що займались сексом у чаті прямо в програмі відеоконференцій, приміром Zoom.

Читайте також: У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)