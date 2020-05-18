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Коронавірус Карантин

Що пити вранці, щоб захиститись від болю у спині

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Зелений чай позбавляє болю у спині - фото 1
Зелений чай позбавляє болю у спині

Мало хто уявляє свій традиційний ранок без ароматного горняти кави, однак заміна цього напою на зелений час здатна не лише покращити самопочуття, а й позбавити болю у спині. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS) дійшли до висновку, що регулярне вживання зеленого чаю допомагає захиститись від болю у попереку.

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Ця проблема стала доволі актуальною в умовах пандемії коронавірусу, адже фізична активність людей відчутно зменшилась, а домівки перетворили в офіси. Тривале перебування за столом також збільшує ризики появи неприємних відчуттів.

"Біль у спині є дуже поширеним явищем, але можна зменшити ризики його появи просто почавши пити більше зеленого чаю", – зазначають експерти.

Зелений чай позбавляє болю у спині - фото 404665
Зелений чай позбавляє болю у спині

Як це працює? Річ у тому, що зелений чай містить чимало антиоксидантів, які дозволяють зменшити кількість запальних процесів та захищають організм від захворювань

"Якщо вам потрібен кофеїн зранку, хоча б інколи обирайте зелений чай замість кави. У більшості випадків біль у спині не є чимось небезпечним, адже організм здатен відновитись. На це може піти немало часу. Але, якщо ви відчуваєте оніміння чи поколювання в області статевих органів, втрату контролю над кишківником чи сильний біль в грудях, то варто звернутись до медиків", – наголошують вчені.

Зелений чай позбавляє болю у спині - фото 404664
Зелений чай позбавляє болю у спині

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Джерело: newsyou.info
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